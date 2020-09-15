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За выход в группу ЛЧ Динамо поспорит с Гентом трех украинцев

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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За выход в группу ЛЧ Динамо поспорит с Гентом трех украинцев
Новина українською

Киевское Динамо узнало соперника по плей-офф раунду Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Киевляне в 3-м квалификационном раунде турнира обыграли АЗ (2:0) и ждали своего будущего соперника по поединку Гент – Рапид.

В итоге, бельгийцы со счетом 2:1 одолели австрийскую команду и вышли на киевлян.

Напомним, что матчи данного этапа будут состоять из двух раундов и пройдут 22-го и 29-го сентября.

Также стоит отметить, что в составе Гента играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

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В статье: Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 00:28
Яремчук проти ДК луческу-суркіса МЕГАБІЙ запасаємося попкорном видовище усім забезпечене...
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.09.2020 в 00:14
Емае даже, не знаю за кого болеть
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 00:30
за своїх, звісно правда вони в обох клубах... от заковика
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0
0
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simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 23:39
Гент наверное немного посильнее чем АЗ. Но и его надо проходить по итогам двух игр. Удачи!
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Карикатурист (Білозерське)
15.09.2020 в 23:28
Ну такий "Гент" слід проходити. А навіть і не такий. Будь-який.
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+7
0


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