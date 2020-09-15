Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За выход в группу ЛЧ Динамо поспорит с Гентом трех украинцев
Это будет интересно
Киевское Динамо узнало соперника по плей-офф раунду
Киевляне в 3-м квалификационном раунде турнира
В итоге, бельгийцы со счетом 2:1 одолели австрийскую команду и вышли на киевлян.
Напомним, что матчи данного этапа будут состоять из двух раундов и пройдут 22-го и 29-го сентября.
Также стоит отметить, что в составе Гента играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 00:28
Ответить
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.09.2020 в 00:14
Ответить
+1
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
16.09.2020 в 00:30
Ответить
0
0
simargl (Чернигов)
15.09.2020 в 23:39
Ответить
+1
-2
Карикатурист (Білозерське)
15.09.2020 в 23:28
Ответить
+7
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...