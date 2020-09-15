За выход в группу ЛЧ Динамо поспорит с Гентом трех украинцев

Киевское Динамо узнало соперника по плей-офф раунду Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Киевляне в 3-м квалификационном раунде турнира обыграли АЗ (2:0) и ждали своего будущего соперника по поединку Гент – Рапид.

В итоге, бельгийцы со счетом 2:1 одолели австрийскую команду и вышли на киевлян.

Напомним, что матчи данного этапа будут состоять из двух раундов и пройдут 22-го и 29-го сентября.

Также стоит отметить, что в составе Гента играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.