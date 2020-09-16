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Буяльский сыграл свой 200-й матч за Динамо
Матч с АЗ стал для хавбека юбилейным
Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Данный поединок стал для хавбека 200-м в составе "Динамо" во всех турнирах.
В целом, Виталий провел 128 - матчей в чемпионате Украины, 18 - в Кубке, 49 – еврокубках и 5 - в Суперкубке.
Напомним, что Буяльский дебютировал за первую команду "Динамо" в сентябре 2011 года в кубковом матче против "Кремня" (3:2).
Таким образом, Буяльский стал 23-м игроком "Динамо", который во времена независимости Украины перешел рубеж в 200 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах.