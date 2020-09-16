Буяльский сыграл свой 200-й матч за Динамо

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "АЗ" (2:0) стал юбилейным для полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского.

Данный поединок стал для хавбека 200-м в составе "Динамо" во всех турнирах.

В целом, Виталий провел 128 - матчей в чемпионате Украины, 18 - в Кубке, 49 – еврокубках и 5 - в Суперкубке.

Напомним, что Буяльский дебютировал за первую команду "Динамо" в сентябре 2011 года в кубковом матче против "Кремня" (3:2).

Таким образом, Буяльский стал 23-м игроком "Динамо", который во времена независимости Украины перешел рубеж в 200 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах.