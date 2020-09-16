  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Буяльский сыграл свой 200-й матч за Динамо
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский сыграл свой 200-й матч за Динамо

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Матч с АЗ стал для хавбека юбилейным

Буяльский сыграл свой 200-й матч за Динамо
Новина українською

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "АЗ" (2:0) стал юбилейным для полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского.

Данный поединок стал для хавбека 200-м в составе "Динамо" во всех турнирах.

В целом, Виталий провел 128 - матчей в чемпионате Украины, 18 - в Кубке, 49 – еврокубках и 5 - в Суперкубке.

Напомним, что Буяльский дебютировал за первую команду "Динамо" в сентябре 2011 года в кубковом матче против "Кремня" (3:2).

Таким образом, Буяльский стал 23-м игроком "Динамо", который во времена независимости Украины перешел рубеж в 200 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
16.09.2020 в 00:21
Очень классный пас отдал на Родригеса. Эх, если бы он делал по несколько таких пасов в каждом матче - цены бы не было и никакой Марлос в сборной был бы не нужен
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...