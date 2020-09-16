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Стало известно, сколько Динамо уже гарантированно заработало за выступления в ЛЧ

Лига Чемпионов
(4 голосов)

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Стало известно, сколько Динамо уже гарантированно заработало за выступления в ЛЧ
Новина українською

Согласно системе распределения выплат за соревнования под эгидой УЕФА, киевское "Динамо" уже заработало 5 480 000 евро. Даже если киевляне вылетят в раунде плей-офф от "Гента", то данная сумма все равно останется на счету столичного клуба.

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Для сравнения отметим, что ПАОК заработал 5 860 000 евро, а бельгийский гранд столько же, сколько и "Динамо". К примеру, "Ференцварош" Сергея Реброва гарантированно получит 1 400 000 евро.

Напомним, вчера команда Мирчи Луческу уверенно обыграла нидерландский АЗ со счетом 2:0. Голы на счету Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. В следующем раунде "Динамо" сыграет с "Гентом", за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Лига Чемпионов УЕФА Гент
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Комментарии (2)
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Харьковчанин (Харків)
16.09.2020 в 09:46
"останется на счету столичного клуба" , жаль только на кипрском счету "Dynamo Kiev Cyprus Ltd."
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-2
can (Торонто, Львов)
16.09.2020 в 10:48
Не любишь Динамо -это твои проблемы, которые, в принципе можно понять и принять. Но пробуй иногда оставаться мужиком, а не сварливой базарной бабой! Кстати, попробуй открыть какой-то подобный счет. Врядли у тебя, завистливого нищеброда, это получится.
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