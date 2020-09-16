Стало известно, сколько Динамо уже гарантированно заработало за выступления в ЛЧ

Согласно системе распределения выплат за соревнования под эгидой УЕФА, киевское "Динамо" уже заработало 5 480 000 евро. Даже если киевляне вылетят в раунде плей-офф от "Гента", то данная сумма все равно останется на счету столичного клуба.

Для сравнения отметим, что ПАОК заработал 5 860 000 евро, а бельгийский гранд столько же, сколько и "Динамо". К примеру, "Ференцварош" Сергея Реброва гарантированно получит 1 400 000 евро.

Напомним, вчера команда Мирчи Луческу уверенно обыграла нидерландский АЗ со счетом 2:0. Голы на счету Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко. В следующем раунде "Динамо" сыграет с "Гентом", за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.