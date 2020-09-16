Владимир Горилый о матче Динамо - АЗ: Выждали, сыграли на контратаке и забили. Вот и вся игра

Бывший защитник "Динамо" Владимир Горилый прокомментировал победу киевлян в мачте Лиги чемпионов против голландского АЗ Алкмаар

"Можно поздравить "Динамо" с победой, порадоваться, что прошли дальше, но победа эта - со слезами на глазах. А что же дальше…? Несмотря ни на что, игра показала большие проблемы у "динамовцев". Да, мы все переживаем и болеем за "Динамо", но на сегодняшний день это грустное зрелище. Объективно говоря, где-то повезло, сопутствовала удача, что соперник оказался не таким сильным, как представлялось, хорошо, что использовали их ошибки. Трудно представить, если бы на "Олимпийский" вышли такие гранды, как "Интер", "Бавария" или "Манчестер Сити"?

Первый тайм мы наблюдали за унылым зрелищем, и это больше исходило от киевлян. С первых минут начали играть в осторожный, закрытый футбол, перекатывая мяч поперек или назад, без обострения и без креатива. Не было страсти, агрессии и скоростных атак. Практически ничего не создали, выжидая ошибку оппонента. Первая осмысленная атака прошла только перед самым перерывом, когда Шапаренко классным пасом подключил Кендзеру, тот прострелил на Буялського, но удар пришелся в защитника. За весь тайм одна комбинация – этого мало.

Хорошо, что АЗ также решил осторожничать, не включал скоростей, вроде команды соревновались, кто кого быстрее усыпит, стараясь отдать друг другу инициативу. Гости пару раз потревожили киевлян, наиграв на полумоменты. Во втором тайме "Динамо" перешло со среднего темпа, на полубыстрый, немного оживились, что и принесло результат. Выждали, сыграли на контратаке и забили. Второй гол состоялся благодаря ошибке вратаря. Вот и вся игра.

Мы ожидали увидеть яркую, красивую и может даже наглую победу. Да, есть счет 2:0, но он не греет душу. Даже если удастся кое-как пройти "Гент" с такой игрой в групповом этапе делать нечего. Сегодня все сошлось для "Динамо": игра дома, не сильный соперник, не имеющий игровой практики, и удача при блеклой игре, которую перекрыли результатом. Но в следующий раз счастье может и не повториться. Есть над чем работать и обязательно нужно прибавлять!".