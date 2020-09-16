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Николай Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче с АЗ по данным InStat
Самый низкий индекс у Супряги
Центральный хавбек "
Шапаренко набрал 349 баллов по индексу InStat. В этой встрече 21-летний футболист забил гол.
Также в топ-5 лучших игроков Динамо фланговые защитники Томаш Кендзера (316) и Александр Караваев (301), опорный хавбек Сергей Сидорчук (316), вингер Жерсон Родригес (303).
Из всех стартовых 11 игроков самый низкий индекс InStat у Владислава Супряги - 250 баллов.