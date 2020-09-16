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Если долго мучаться, что-нибудь получится. Акценты зрителя на игре Динамо с АЗ

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(4 голосов)

Комплименты шеф-повару за Жерсона с гарниром

Если долго мучаться, что-нибудь получится. Акценты зрителя на игре Динамо с АЗ
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Заголовок статьи рождался примерно в таких же муках, как результат матча. Автору тяжело давалось осознание того, как же это можно благозвучно назвать. Такое с ним бывает достаточно редко.

Если верить рейтингу, то "Динамо", замыкающее четвертый десяток клубов в Европе, вдвое круче АЗ, расположившегося еще на сорок ступенек ниже. Но не верьте глазам своим. Пресловутые "динамовские сердца" давно и благополучно опустили планочку. Так что к поединку, да еще и с целым вице-чемпионом Нидерландов, Киев подходил отнюдь не в роли фаворита.

Более того, накануне букмекеры решили отдать предпочтение сопернику. Надо думать, решающую роль здесь сыграла информация о кадровых проблемах команды Луческу. Страшно представить, как бы выглядело "Динамо" со столь импровизированным центром защиты, да в отсутствие Цыганкова, при предшественниках Мирчи.

Если долго мучаться, что-нибудь получится. Акценты зрителя на игре Динамо с АЗ - изображение 1

В принципе, игра подтвердила, что звоночек с "Десной" был вовсе не случайностью. До перерыва она давалась киевлянам с превеликим трудом. И вообще, долгое время мы наблюдали довольно посредственное действо, в лучшем случае, на уровне Лиги Европы. С обеих разумно осторожных сторон. Безусловно, над ними довлела цена ошибки. Играли фактически до нее. Вернее, терпели.

До перерыва от скуки на поле сводило скулы. Все, что имел АЗ – неудачный прием мяча Де Витом в опасной близости от ворот Бущана: 13-я минута вполне могла стать роковой для "Динамо". Киев своим выпадом ответил аж перед уходом в раздевалку: Влар подстраховал вратаря после удара Буяльского. К счастью, второй тайм компенсировал нам дефицит зрелища.

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Уже в дебюте его соперники обменялись уколами, один из которых стал разящим. Промах Стенгса напугал, но не более. А на следующей минуте подопечные Луческу дождались-таки судьбоносной ошибки, и Буяльский с Родригесом безупречно разыграли свой атакующий этюд. Шах гостям, и мир вокруг болельщиков "Динамо" заиграл красками.

Если долго мучаться, что-нибудь получится. Акценты зрителя на игре Динамо с АЗ - изображение 2

К исходу часа игры заявил о себе Супряга, чей проход представлял реальную угрозу, но голом не завершился. Дальше было несколько полумоментов с обеих сторон, причем с перевесом киевлян, у которых на острие оказывался Де Пена. Сердце успокоилось голом Шапаренко на 86-й минуте. Можно посудачить о том, насколько неудачно при этом сыграл кипер Бизот, но это без меня.

Итоговый счет чрезвычайно обманчив. Пустое дело, конечно, спорить о том, "наиграло" ли "Динамо" на победу чисто визуально. Но если скрупулезно подсчитать голевые шансы, то его преимущество в них будет мизерным. Другое дело, что качество этих моментов у Киева повыше. За исключением того, что творилось на 88-й минуте, уже при 2:0.

Две перекладины кряду – это от души. И завершись дело взятием ворот, могла бы команда Луческу упустить победу? Лично мне хочется верить, что нет. Но кто его знает, на самом деле? Фактор гола и все такое… Не стоит забывать и о том, что реально могли проигрывать уже в начале встречи, но та минута стала несчастливой для АЗ. То есть, везение сопутствовало "Динамо".

Если долго мучаться, что-нибудь получится. Акценты зрителя на игре Динамо с АЗ - изображение 3

По мне, несомненный игрок матча – Родригес. Помимо первого гола, он инициировал вторую результативную комбинацию, а в промежутке между ними создал потенциально голевой шанс для Де Пены. И это была ровно половина моментов Киева, заслуживающих внимания. А ведь при "сердцах" Жерсона, скорее всего, и в составе бы не было. Не умели они готовить такие блюда.

Трудным был этот короткий путь в плей-офф. Тем полноценнее хэппи-энд. Стала ли эта победа тренерской – наверное, вопрос риторический. Можем ли пройти "Гент"? А почему нет? Вопрос в другом: если таки-пройдем, что мы будем делать в Лиге чемпионов? Не покидает ощущение, что команде гораздо комфортнее было бы в Лиге Европы. Луческу придумает?

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
16.09.2020 в 12:15
придумает
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