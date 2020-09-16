Лига Чемпионов
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Последний шаг Динамо в группу Лиги чемпионов: двухматчевое противостояние с бельгийцами
Командой Безуса, Яремчука и Пластуна
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Первый матч состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный пройдет 29 сентября в Киеве.
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Победитель противостояния попадет в групповой этап турнира.
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Источник:Динамо
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