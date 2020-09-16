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Последний шаг Динамо в группу Лиги чемпионов: двухматчевое противостояние с бельгийцами

Лига Чемпионов
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Командой Безуса, Яремчука и Пластуна

Последний шаг Динамо в группу Лиги чемпионов: двухматчевое противостояние с бельгийцами
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"Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный пройдет 29 сентября в Киеве.

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Победитель противостояния попадет в групповой этап турнира.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
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Источник:
Динамо

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