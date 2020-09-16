Минус один потенциальный соперник для Шахтера в группе ЛЧ. Горняки не сыграют с недавним обидчиком Динамо

Результаты квалификации Лиги чемпионов 2020/21 вносят коррективы в список потенциальных соперников тех, кто уже гарантировал себе участие в групповом этапе турнира. В том числе – и "Шахтера".

Вчерашнее поражение "Бенфики" от ПАОКа означает, что "горняки" в группе ЛЧ точно не сыграют с "Аяксом". Причина проста – чемпион Нидерландов переместился во вторую корзину, ту же, в котором находится "Шахтер".

Кроме того, дончане точно не сыграют осенью с "Барселоной", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Боруссией" (Дортмунд) и "Челси". Теперь в этой компании и "Аякс", который в сезоне 2018/19 выбивал "Динамо" из турнира, а сам доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

"Динамо", если пройдет в группу, будет в третьей корзине. До второй не хватает одной позиции. Жеребьевка группового этапа состоится первого октября 2020-го года.

Все новости Таблицы коэффициентов и потенциальных соперников наших - в телеграмм-канале >>>