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Матч с АЗ стал юбилейным "сухим" для вратаря Динамо
В еврокубках
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Матч с АЗ (2: 0) стал для Георгия примечательным с такой точки зрения:
- это был юбилейный - 10-й - матч Бущана в еврокубках за «Динамо»;
- 30% этих матчей, то есть 3 поединка, он отстоял на «ноль»;
- это был 21-й «сухой» матча Георгия в карьере за «Динамо»;
Таким образом, страж ворот "бело-синих" догнал по количеству «сухих» матчей Станислава Богуша и Вячеслава Кернозенко. Теперь эта троица делит 7-9 места в истории клуба по матчам без пропущенных голов.
Планка рекорда установлена легендарным Александром Шовковским и находится на отметке в 315 поединков (во всех турнирах).