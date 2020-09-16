Матч с АЗ стал юбилейным "сухим" для вратаря Динамо

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан второй подряд матч отстоял без пропущенных голов и догнал по этому показателю двух известных динамовских вратарей прошлых лет.

Матч с АЗ (2: 0) стал для Георгия примечательным с такой точки зрения:

это был юбилейный - 10-й - матч Бущана в еврокубках за «Динамо»;

30% этих матчей, то есть 3 поединка, он отстоял на «ноль»;

это был 21-й «сухой» матча Георгия в карьере за «Динамо»;

Таким образом, страж ворот "бело-синих" догнал по количеству «сухих» матчей Станислава Богуша и Вячеслава Кернозенко. Теперь эта троица делит 7-9 места в истории клуба по матчам без пропущенных голов.

Планка рекорда установлена ​​легендарным Александром Шовковским и находится на отметке в 315 поединков (во всех турнирах).