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Забарный стал вторым самым молодым дебютантом Динамо на евроарене

Лига Чемпионов
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В более юном возрасте дебютировал лишь Макс Коваль

Забарный стал вторым самым молодым дебютантом Динамо на евроарене
Новина українською

В недавнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0) в составе "Динамо" дебютировал защитник Илья Забарный.

При этом 18-летний воспитанник киевлян стал одним из самых молодых дебютантов "Динамо" в еврокубках.

Забарный дебютировал на евроарене в возрасте 18 лет и 14 дней и по этому показателю уступил лишь Максиму Коваль, которому на момент встречи с "Аяксом" в 2010 году было 17 лет и 251 день.

Также интересно, что в данном рейтинге Илья лишь немного опередил Георгия Цитаишвили (18 лет и 25 дней), а также оставил позади себя легенд клуба - Андрея Шевченко (18 лет и 55 дней) и Сергея Реброва (18 лет и 119 дней).

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо

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