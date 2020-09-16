Сказка Милевского в ЛЧ окончена. Маккаби - Динамо Брест 1:0

Лучшая команда Беларуси по итогам прошлого сезона и чемпион Израиля разыгрывали судьбу путевки в решающий раунд плей-офф отбора к групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль , "Динамо" же предпочло игру "вторым номером". Первые два опасных момента создали израильтяне, благодаря перегрузу и численного превосходства на правом фланге атаки.

"Маккаби" делал огромное количество поперечных передач и испытывал физику динамовцев. Подопечные Сергея Ковальчука большую часть игрового времени находились за линией мяча, использовали очень низкий оборонительный блок и отбивались на своей половине. В первой половине встречи левый фланг гостей "горел" - Кандиль просто разрывал зону Печенина.

Брест начал потихоньку отодвигать игру от своей лицевой линии. Наиболее активным в составе "Динамо" был капитан Сергей Кисляк, полузащитник старался разгонять редкие контратаки гостей, но впереди у динамовцев было очень много брака и суеты. К 25-й минуте встречи команда в составе с украинцами Милевским и Хачериди выровняла игру. Основная угроза от "Динамо" исходила после стандартных положений на чужой половине поля. Артем Милевский в первом тайме был незаметный и редко касался мяча, украинец слишком медленно передвигался по полю, и не свойственно для себя допускал ошибки при обработке мяча в простых ситуациях.

Команды ушли на перерыв при нулях на табло, класс команд примерно равный. Долгие затяжные позиционные атаки "Маккаби" и контрвыпады "Динамо" не приносили голевого преимущества сторонам.

В начале второго тайма "Маккаби" открыл счет после довольно спорного пенальти. Гости исполняли угловой удар, а лидер динамовцев Кисляк в своей штрафной площадке придерживал руками футболиста израильтян. Арбитр показал на точку и игрок хозяев Битон реализовал 11-метровый - 1:0.

На 60-й минуте наставнику Бреста Сергею Ковальчуку пришлось сделать вынужденную замену - украинский защитник Евгений Хачериди получил травму шеи после верховой борьбы. Вместо экс-игрока киевского "Динамо" на поле вышел Александр Павловец.

После пропущенного гола динамовцы активизировались, бросили большие силы в атаку и сумели создать несколько опасных моментов для сенегальского нападающего Диалло. Команды на некоторое время поменялись ролями - теперь Брест больше владел мячем и старался атаковать позиционно, а чемпион Израиля действовал на контратаках.

В концовке Брест выдохся и складывалось ощущение, что это "Маккаби" надо отыгрываться и бежать изо всех сил вперед. Команда из Тель-Авива заработала несколько угловых и могла удваивать преимущество. Милевский, как и Хачериди, не доиграл матч до конца. Артема на 85-й минуте поединка заменил его тёзка - Быков. 35-летний ветеран украинского футбола смотрелся очень тяжело в этой встрече.

"Динамо" доигрывало матч по инерции: без сил, и без идей, как вскрывать оборону израильтян... В итоге минимальная победа хозяев, "Маккаби" проходит в 4-й квалификационный раунд главного еврокубка, где сыграет против австрийского "Зальцбурга". Три отборочных этапа Лиги чемпионов команда из Тель-Авива прошла с разницей мячей 6:0. В свою очередь команда Сергея Ковальчука падает в квалификацию Лиги Европы, в 4-й раунд пути чемпионов.

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

16 сентября. Тель-Авив, "Блумфилд"

"Маккаби" Тель-Авив - "Динамо" Брест 1:0

Голы: Битон 50.

"Маккаби": Тененбаум - Кандиль, Тиби, Еини (К), Саборит - Перец, Глазер, Давидзаде - Битон, Шехтер, Голасе.

Запасные: Перетц, Биттон, Балтакса, Блэкмен, Рикан, Коэн, Альмог.

"Динамо-Брест": Игнатович - Печенин, Кики, Хачериди, Юзепчук - Кисляк (К), Седько - Давид Тве, Милевский, Гордейчук - Диалло.

Запасные: Эрич, Ротариу, Сигурьонссон, Барсегян, Перцух, Жалмукан.

Арбитр: Давиде Масса