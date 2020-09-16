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ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ребров сыграет против Мольде

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Противостояния из одного матча

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ребров сыграет против Мольде
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это одноматчевые противостояния шестнадцати команд, разделенных на восемь игровых противостояний. Три из этих противостояний – среди вице-чемпионов своих стран на ветке представителей лиг. Пять – среди чемпионов Ассоциаций на ветке чемпионов.

Вчера состоялась программа нечемпионского сектора третьего раунда квалификации ЛЧ полностью: киевское "Динамо прошло АЗ, ПАОК одолел "Бенфику", а "Гент" оказался сильнее "Рапида". Сегодня, следовательно, говорим только о пути чемпионов.

О матче "Ференцварош" - "Динамо" (Загреб) (2:1) и "Маккаби" (Хайфа) - "Динамо" (Брест) (1:0) читайте в отдельных материалах.

***

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) 0:0; пен.: 5:6

Этот матч важен тем, что в нем определялся последний в этой квалификации Лиги чемпионов соперник для Сергея Реброва – им в итоге стал норвежский "Мольде".

Матч прошел с преимуществом "Карабаха": азербайджанцы больше владели мячом и больше били по воротам. Семнадцать против восьми – существенное преимущество. Было больше попаданий в плоскость и вообще лучшая статистика по почти всем важным компонентам, кроме одного – количества забитых голов.

Забить "Карабах" не смог, а в серии пенальти нервы сдали. Игроки "Мольде" ни разу не ошиблись, а Гусейном шестым ударом не забил.

"Ференцварош" против "Мольде" – это будет интересное противостояние с хорошими шансами для команды Реброва.

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В статье: Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) Мольде Црвена Звезда (Белград) Второй квалификаонный раунд Карабах (Агдам) Омония (Никосия) Мидтьюланн (Дания)
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Комментарии (3)
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Po4eson (Одесса)
16.09.2020 в 23:19
Ференцварош в группу либо к Шахтёру, а лучше - к Динамо
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+2
0
Очманілий Заєць (Odessa)
17.09.2020 в 00:11
А Динамо (за всіх сприятливих обставин) хіба не сіятиметься з четвертого кошика?
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0
0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
17.09.2020 в 00:36
Динамо Київ - третій кошик. Якийсь там мізерний шанс є на другий.
0
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