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ЛЧ. Ференцварош - Динамо Загреб 2:1. Двойная реабилитация

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Подопечные Сергея Реброва в решающем раунде Квалификации

ЛЧ. Ференцварош - Динамо Загреб 2:1. Двойная реабилитация
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" - "Динамо" Загреб 2:1

Голы: Ловренчич 2, Узуни 65 - Узуни 23 (автогол)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич (Ботка 25), Блажич, Ковачевич (Фримпонг 73), Чивич, Харатин, Сомалия, Сигер, Узуни, Нгуен, Боли (Исаэль 68)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Стоянович, Дилавер, Гвардиол, Леовац, Адеми, Гояк (Гавранович 71), Майер (Якич 60), Кастрати, Оршич (Иванушец 72), Петкович

Предупреждения: Боли 67, Нгуен 78, Фримпонг 79, Чивич 87 - Гояк 61, Петкович 81

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

После 0:4 дома от загребцев в Квалификации Лиги Чемпионов год назад "Ференцварош" немало вырос, вернулся в групповой турнир Еврокубка впервые за 15 лет, даже чуть не вышел из группы. В нынешнем розыгрыше уже убрал двух наиболее сложных по рейтингу соперников - "Юргорден" и "Селтик" - и надеялся отомстить и третьему. Сергей Ребров заявлял, что его команда уже никого не боится и зависит только от себя. А "Динамо" за этот год чуть не вышло из группы Лиги Чемпионов, но с тех пор уволило уже двух тренеров, прошло "Клуж" лишь в серии пенальти и ищет себя. В лиге уже нашло. А в ЛЧ? Уже не найдёт.

В прессе прогнозировали осторожные составы, с опорником на одном из флангов. На самом же деле вышли остроатакующие вингеры Узуни и Кастрати. И матч начался остро. Нгуен прорвался слева и выложил правому защитнику Ловренчичу. Тут же правый защитник Стоянович ответил. Адеми и Узуни вырвались один-на-один. Вот только трое последних пробивали слишком слабо. В целом же гости давили, оборона хозяев ошибалась и нервничала. Что вылилось в автогол при угловом. А после него уже давили хозяева. Выдав серию опасных прорывов слева и забросов на ход. Узуни в упор и подводила сила, и опережал Ливакович.

Второй тайм хозяева начали лучше. Но через 7-9 минут Стоянович и Кастрати прорвались справа мимо всех. Дибус и защитник спасли. Оршич запорол убойную контратаку. А вот сверхмотивированный Узуни не запорол, перехватив и пробежав через полполя. Именно в минуты высокого прессинга соперника. Соперник был шокирован, начал давить, но без мысли. Затем и вовсе был отодвинут в центр поля. Прорывы Узуни и Нгуена с подставлениями под фолы тянули время. Не помогла и серия угловых. А супершанс Гаврановича на 93-ей минуте нивелировал сейв Дибуса.

Подопечные Сергея Реброва вновь продемонстрировали организованность и характер. Как и в матче против "Селтика", открыли счёт в дебюте. Как и тогда, удержались после пропущенного. Как и тогда, нашли гол в прорыве через полполя в середине второго тайма и удержали преимущество. Узуни продемонстрировал настоящий характер, боролся и в итоге реабилитировался за автогол. Вся команда продемонстрировала характер и реабилитировалась за то 0:4. Она обеспечила себе групповой раунд Еврокубка второй год подряд. А до Лиги Чемпионов - всего один раунд. "Карабах" либо "Мёльде".

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В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Динамо (Загреб) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Александр Зубков
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(2 голосов)
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Комментарии (15)
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Impressed (Украина)
16.09.2020 в 22:59
просто космос!!!
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0
0
Comment06 (Украина)
16.09.2020 в 22:27
Великолепный Ребров со своим симпатичным детищем продолжает творить чудеса в ЛЧ и бить национальные рекорды, по игре и по делу обыграв 49-й клуб Европы! Только чудо помешает Фради пройти в группу ЛЧ(и Карабах, и Мольде вполне по зубам)! И, кажется, в любой группе нынешний Ференцварош не будет мальчиком для битья. Браво, Сергей Станиславович!
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
16.09.2020 в 22:39
Ну, мальчиком для битья-то он как раз будет, но все равно для них это будет охрененное достижение.
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
16.09.2020 в 22:21
Де ті "вболівальники" Динамо, які після звільнення Реброва з ДК розповідали, що він не тренер і що всі успіхи Динамо за Реброва - це заслуги Рауля Ріанчо?
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+5
-1
Footballhead (м. Чернігів)
16.09.2020 в 22:17
Ребруха, ай молодець!!! Отак будується кар'єра топового тренера. Сподіваюся, Станіславович ним і стане.
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+5
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.09.2020 в 22:15
В составе Загреба Гвардиол играл, не помогло...
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 22:12
да. матч был на предельных скоростях. ребров молодец. больше импонирует чем шевченко, как тренер. Если он выстрелит в ЛЧ - то у него хорошее будущее в топовых лигах.
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+2
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
16.09.2020 в 22:00
Снимаю шляпу перед Ференцварошом и лично перед Ребровым. Признаюсь, не верил, что они пройдут Загреб.
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+5
0
avatar
ascent (Луксор)
16.09.2020 в 21:59
Смотрел матч, скорости были не как у Динамо. Понравились тёмные игроки Ф. Завидую, что Ребров время зря не терял с командой, в отличии от Динамо...
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+7
0
andyua (Kyiv)
16.09.2020 в 22:05
Теж сподобалася швидка і технічна трійка темношкірих атакуючих
Ответить
+6
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
16.09.2020 в 22:06
у Реброва нет команды в лазарете и Луческу по сути впервые собрал команду, игроки были задавлены физрой
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+1
-5
Artemanat (Кривой Рог)
16.09.2020 в 21:58
Дальше Мольде или Карабах
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+5
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.09.2020 в 21:57
Топарь просто
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+1
0
ts0y (Чернигов)
16.09.2020 в 21:57
После жеребьевки писал что Ребров возмет реванш за прошлый cезон.Молодцы
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+7
0
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Kolibri (Киевоград)
16.09.2020 в 21:57
Ну красава! Чего ещё можно сказать?! С победой!
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+5
-1


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