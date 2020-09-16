ЛЧ. Ференцварош - Динамо Загреб 2:1. Двойная реабилитация

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" - "Динамо" Загреб 2:1

Голы: Ловренчич 2, Узуни 65 - Узуни 23 (автогол)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич (Ботка 25), Блажич, Ковачевич (Фримпонг 73), Чивич, Харатин, Сомалия, Сигер, Узуни, Нгуен, Боли (Исаэль 68)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Стоянович, Дилавер, Гвардиол, Леовац, Адеми, Гояк (Гавранович 71), Майер (Якич 60), Кастрати, Оршич (Иванушец 72), Петкович

Предупреждения: Боли 67, Нгуен 78, Фримпонг 79, Чивич 87 - Гояк 61, Петкович 81

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

После 0:4 дома от загребцев в Квалификации Лиги Чемпионов год назад "Ференцварош" немало вырос, вернулся в групповой турнир Еврокубка впервые за 15 лет, даже чуть не вышел из группы. В нынешнем розыгрыше уже убрал двух наиболее сложных по рейтингу соперников - "Юргорден" и "Селтик" - и надеялся отомстить и третьему. Сергей Ребров заявлял, что его команда уже никого не боится и зависит только от себя. А "Динамо" за этот год чуть не вышло из группы Лиги Чемпионов, но с тех пор уволило уже двух тренеров, прошло "Клуж" лишь в серии пенальти и ищет себя. В лиге уже нашло. А в ЛЧ? Уже не найдёт.

В прессе прогнозировали осторожные составы, с опорником на одном из флангов. На самом же деле вышли остроатакующие вингеры Узуни и Кастрати. И матч начался остро. Нгуен прорвался слева и выложил правому защитнику Ловренчичу. Тут же правый защитник Стоянович ответил. Адеми и Узуни вырвались один-на-один. Вот только трое последних пробивали слишком слабо. В целом же гости давили, оборона хозяев ошибалась и нервничала. Что вылилось в автогол при угловом. А после него уже давили хозяева. Выдав серию опасных прорывов слева и забросов на ход. Узуни в упор и подводила сила, и опережал Ливакович.

Второй тайм хозяева начали лучше. Но через 7-9 минут Стоянович и Кастрати прорвались справа мимо всех. Дибус и защитник спасли. Оршич запорол убойную контратаку. А вот сверхмотивированный Узуни не запорол, перехватив и пробежав через полполя. Именно в минуты высокого прессинга соперника. Соперник был шокирован, начал давить, но без мысли. Затем и вовсе был отодвинут в центр поля. Прорывы Узуни и Нгуена с подставлениями под фолы тянули время. Не помогла и серия угловых. А супершанс Гаврановича на 93-ей минуте нивелировал сейв Дибуса.

Подопечные Сергея Реброва вновь продемонстрировали организованность и характер. Как и в матче против "Селтика", открыли счёт в дебюте. Как и тогда, удержались после пропущенного. Как и тогда, нашли гол в прорыве через полполя в середине второго тайма и удержали преимущество. Узуни продемонстрировал настоящий характер, боролся и в итоге реабилитировался за автогол. Вся команда продемонстрировала характер и реабилитировалась за то 0:4. Она обеспечила себе групповой раунд Еврокубка второй год подряд. А до Лиги Чемпионов - всего один раунд. "Карабах" либо "Мёльде".