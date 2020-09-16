Забарный: Ощущаем доверие Луческу и от этого появляется уверенность в своих силах

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0) Илья Забарный провел свой первый еврокубковый поединок, став одним из самых молодых дебютантов "бело-синих" на международной арене . После матча защитник рассказал о своем дебюте и победе над Алкмааром.

- Илья, за последнюю неделю ты дебютировал в основе "Динамо", а теперь – и в еврокубках. Какие были ощущения, когда выходил на поле в матче Лиги чемпионов?

- Во-первых, это была большая ответственность – даже в том же матче с "Десной". Мы играли на победу и цель у нас была одна – выиграть. Перед матчем у меня было некоторое волнение, но когда вышел на поле, оно уже пропало.

Что касается дебюта в еврокубках, то с АЗ у нас тоже была очень ответственная игра, тем более участник следующего раунда определялся в одном поединке. Нам нужно было выходить и выигрывать. Все очень старались, команда – молодец. Поздравляю всех с победой! Думаю, дебют удался.

- Как удалось побороть волнение?

- Перед матчем я пробовал себя настраивать, старался не допускать лишних мыслей, хотя осознание, что это дебютная игра, все равно сидело внутри. Но при выходе на поле волнение проходит само собой. Ты вошел в игру, чувствуешь поддержку партнеров, ощущаешь, что в тебя верят и тебе доверяют. И с каждым удачным действием уверенность возрастает.

- Мирча Луческу после матча с АЗ говорил, что он доверяет молодым игрокам и вы оправдываете доверие своей хорошей игрой. Главный тренер общается с вами индивидуально, дает подсказки?

- Конечно, мы ощущаем доверие и от этого появляется уверенность в своих силах. С нами общаются и подсказывают, как лучше действовать на поле.

- Ты проводишь уже второй матч в паре с Миколенко на новой для него позиции – в центре обороны. Можно ли сказать, что вы уже сыгрались, почувствовали друг друга?

- Думаю, да. С Виталиком очень удобно и интересно работать, он всегда подсказывает. Также отмечу других партнеров в обороне – Кендзеру и Караваева, да и всю нашу команду. У нас идут рабочие подсказки, мы не даем друг другу потерять позицию, в случае чего – сразу подсказываем и передаем игроков. Поэтому работать очень комфортно, никаких проблем не было.

- Нападающие АЗ были очень результативными в прошлом сезоне, но в ворота "Динамо" им забить не удалось. Вы настолько хорошо разобрали игру Алкмаара, что соперники ничем не удивили?

- Тренерский штаб очень хорошо преподнес нам соперников, рассказал об их сильных сторонах. Мы были отлично готовы, знали, что игроки АЗ будут делать на поле, и перекрыли их.

- Все отмечают, что "Динамо" провело два разных по содержанию тайма. На что Мирча Луческу просил обратить внимание в перерыве, как мотивировал в раздевалке?

- В перерыве тренер сказал, что соперники пойдут вперед большими силами, сзади у них появятся свободные зоны и они будут оставлять наших игроков. Поэтому необходимо выждать моменты, когда мы сможем выходить в контратаки. Нужно иметь терпение – и все будет. Так оно и получилось.

- После первого гола Родригеса уже появилось ощущение, что вы ближе к победе?

- Наоборот, после гола Жерсона мы стали еще более сконцентрированными, потому что счет 1:0 – очень скользкий. Нам сказали, что нужно продолжать играть так, как при нулевом счете.

- Сейчас "Динамо" входит в насыщенный график – по два матча в неделю. Готова ли команда к этому, учитывая кадровые проблемы?

- Да, думаю, мы готовы. После каждой игры у нас плановое восстановление, а на сборах был интенсивный тренировочный процесс. Думаю, вся команда готова.

- Что можешь сказать о следующем сопернике в Лиге чемпионов – бельгийском "Генте"?

- С "Гентом" пока не особо знаком. Думаю, для киевского "Динамо" не должно быть разницы, против кого играть – нас интересует только наша игра. Будем выходить против любого соперника и показывать свой максимум.