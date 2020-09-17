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Шапаренко: Мой гол АЗ - это заслуга Кендзеры
Хавбек киевлян подвел итог матча с АЗ
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко, который отличился голом в
- У "Динамо" получилось два разных тайма. Почему и какие коррективы внесли в перерыве, чтобы одержать победу?
- Мистер указал на ошибки, которые мы делали в первом тайме и подсказал, что делать во втором. Это нам и принесло результат.
- Прокомментируй эпизод с твоим забитым голом.
- Вся заслуга Кендзеры. На 90-й минуте не каждый сможет сделать такой рывок и отдать точную передачу.
- Удивило ли вас АЗ? Какие футболисты в их составе оказались наиболее опасными?
- Хорошая команда боевая, много борьбы они нам предложили. Лучшие в их составе - это правый вингер и левый, который вышел на замену.
- Следующий соперник на пути к групповому этапу Лиги чемпионов - "Гент". Что знаешь об этой команде и как динамовцы восприняли бельгийцев в соперники?
- Знаю, что там играют наши парни из Украины. Это хорошая команда, которая умеет работать с мячом. Адекватно восприняли, надо выходить и играть.