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Шапаренко: Мой гол АЗ - это заслуга Кендзеры

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Хавбек киевлян подвел итог матча с АЗ

Шапаренко: Мой гол АЗ - это заслуга Кендзеры
Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко, который отличился голом в мачте третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЗ (2:0), поделился впечатлениями от игры с голландцами.

- У "Динамо" получилось два разных тайма. Почему и какие коррективы внесли в перерыве, чтобы одержать победу?

- Мистер указал на ошибки, которые мы делали в первом тайме и подсказал, что делать во втором. Это нам и принесло результат.

- Прокомментируй эпизод с твоим забитым голом.

- Вся заслуга Кендзеры. На 90-й минуте не каждый сможет сделать такой рывок и отдать точную передачу.

- Удивило ли вас АЗ? Какие футболисты в их составе оказались наиболее опасными?

- Хорошая команда боевая, много борьбы они нам предложили. Лучшие в их составе - это правый вингер и левый, который вышел на замену.

- Следующий соперник на пути к групповому этапу Лиги чемпионов - "Гент". Что знаешь об этой команде и как динамовцы восприняли бельгийцев в соперники?

- Знаю, что там играют наши парни из Украины. Это хорошая команда, которая умеет работать с мячом. Адекватно восприняли, надо выходить и играть.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо

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