Оба матча Динамо и Гента пройдут без зрителей

После победы над АЗ (2:0) в квалификационном раунде Лиги чемпионов , "Динамо" вышло на бельгийский "Гент, " с которым и будет соперничать за выход в группу.

При этом, по информации Meta-ratings, оба матча, которые состоятся 23-го сентября в Бельгии и 29-го сентября в Киеве, пройдут без зрителей из-за пандемии короновируса.

Также за 1-2 дня до матча в Бельгии, а потом и в Киеве обе команды должны будут пройти обязательную процедуру тестирования на COVID-19.

Напомним, что первый международный матч со зрителями УЕФА планирует провести 24 сентября на “Пушкаш Арене” в Будапеште, где в поединке за Суперкубок сыграют "Севилья" и "Бавария".