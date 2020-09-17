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Оба матча Динамо и Гента пройдут без зрителей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Требование УЕФА

Оба матча Динамо и Гента пройдут без зрителей
Новина українською

После победы над АЗ (2:0) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, "Динамо" вышло на бельгийский "Гент, " с которым и будет соперничать за выход в группу.

При этом, по информации Meta-ratings, оба матча, которые состоятся 23-го сентября в Бельгии и 29-го сентября в Киеве, пройдут без зрителей из-за пандемии короновируса.

Также за 1-2 дня до матча в Бельгии, а потом и в Киеве обе команды должны будут пройти обязательную процедуру тестирования на COVID-19.

Напомним, что первый международный матч со зрителями УЕФА планирует провести 24 сентября на “Пушкаш Арене” в Будапеште, где в поединке за Суперкубок сыграют "Севилья" и "Бавария".

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В статье: Динамо (Киев) Гент коронавирус
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Источник:
Meta Ratings

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