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"Ребров, Ребров". Фанаты Ференцвароша скандировали фамилию тренера у стадиона после успеха в ЛЧ

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Сергей Станиславович пишет новую историю венгерского клуба

"Ребров, Ребров". Фанаты Ференцвароша скандировали фамилию тренера у стадиона после успеха в ЛЧ
Новина українською

В среду, 16 сентября, состоялись поединки третьего квалификационного раунда главного клубного европейского турнира. Венгерский "Ференцварош" в домашних стенах переиграл загребское "Динамо" (2:1).

"Фради" теперь в шаге от выхода в групповой раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником венгерской команды станет норвежский "Мольде".

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Отметим, что вход на стадион для болельщиков был запрещен из-за коронавируса. После матча поклонники фанаты долго не расходились, пели гимн "Ференцвароша" возле арены и скандировали фамилию тренера (фрагмент на видео начинается на 05:55).

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Ференцварош
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
17.09.2020 в 11:37
Заслужил. Так держать.
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