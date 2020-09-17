"Ребров, Ребров". Фанаты Ференцвароша скандировали фамилию тренера у стадиона после успеха в ЛЧ

В среду, 16 сентября, состоялись поединки третьего квалификационного раунда главного клубного европейского турнира. Венгерский "Ференцварош" в домашних стенах переиграл загребское "Динамо" (2:1).

"Фради" теперь в шаге от выхода в групповой раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником венгерской команды станет норвежский "Мольде".

Отметим, что вход на стадион для болельщиков был запрещен из-за коронавируса. После матча поклонники фанаты долго не расходились, пели гимн "Ференцвароша" возле арены и скандировали фамилию тренера (фрагмент на видео начинается на 05:55).