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Матчи Динамо и Гента покажет ТК Футбол

Лига Чемпионов
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Раунд плей-офф уже входит в пул от УЕФА

Матчи Динамо и Гента покажет ТК Футбол
Новина українською

После победы над АЗ (2:0) в квалификационном раунде Лиги чемпионов, "Динамо" вышло на бельгийский "Гент", с которым и будет соперничать за выход в группу.

Данный раунд противостояния будет состоять из двух матчей, и оба матча в прямом эфире покажет ТК "Футбол".

Дело в том, что плей-офф раунд еврокубков уже входит в пул от УЕФА и права на трансляции принадлежат каналам, которые эти права купили в общем пакете, в то время как права на матчи квалификационных раундов еврокубков клубы реализуют самостоятельно, и поэтому поединок "Динамо" – АЗ транслировался на "2+2".

Отмечается, что первый поединок в "Генте", который состоится 23 сентября, запланирован к показу на канале "Футбол 2".

На каком из каналов "Футбол" будет показан ответный матч (30 сентября) станет известно позже.

Напомним, что на данный момент каналы "Футбол" являются официальным транслятором Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине. Данное соглашение рассчитано на три года и закончится летом 2021 года, после чего будет проведен новый тендер.

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В статье: Динамо (Киев) ТК Футбол Гент
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Источник:
ТК Футбол

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