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Без Месси, Роналду и ван Дейка. УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тотальное доминирование финалистов

Без Месси, Роналду и ван Дейка. УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА назвал футболистов, которые вошли в шорт-листы на награды лучшим игрокам на своих позициях в Лиге чемпионов сезона 2019/20.

Награды получат вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Сама церемония награждения пройдет первого октября. В этот же день состоится жеребьевка группового этапа.

Читайте такжеОфициально: Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет первого октября в Ньоне

Список претендентов по позициям:

Вратари: Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен"); Мануэль Нойер ("Бавария"); Ян Облак ("Атлетико")

Защитники: Давид Алаба ("Бавария"); Альфонсо Дэвис ("Бавария"); Джошуа Киммих ("Бавария")

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"); Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"); Томас Мюллер ("Бавария")

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"); Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"); Неймар ("Пари Сен-Жермен")

Напомним тем, кто забыл или не следил - победителем Лиги Чемпионов стала "Бавария", которая в решающем матче обыграла "ПСЖ". Из 12 претендентов - 10 финалистов. Де Брюйне и Облак не прошли дальше четвертьфинала.

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Неймар Атлетико (Мадрид) Кейлор Навас Манчестер Сити Тьяго Алькантара Ян Облак Кевин Де Брюйне Пари Сен-Жермен (Париж) Джошуа Киммих Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис
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Источник:
УЕФА
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Комментарии (8)
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metall5291 (Kharkiv)
17.09.2020 в 19:34
А как должно быть иначе? Среди финалистов и надо определять. И уж совсем точно не среди тех, кто проиграл 2-8. В разбитой армии никого не награждают, это аксиома. И без обид.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 19:43
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
17.09.2020 в 19:49
Но я выбрал, из всех назначенных, и наградил бы Левандовского.
0
0
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 18:35
В монреальського оленя запалає...
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+4
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.09.2020 в 19:06
Та я сам глаза протер, смотрю - не показалось. Как так, шо и золотой мяч Месси в этом году не дадут? Разве другие какие то могут быть кандидаты вообще...
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+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.09.2020 в 19:07
Он же так бегал старался с Наполи, это, что мало? Позор! Без Переса точно не обошлось, скотыняки.
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 19:42
0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.09.2020 в 19:53
Олень - животное благородное, никого не трогает. Я настаиваю на скунсе, этот трогает своим запахом, даже если не прикасается.
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0
0


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