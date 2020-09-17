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Без Месси, Роналду и ван Дейка. УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков ЛЧ
Тотальное доминирование финалистов
УЕФА назвал футболистов, которые вошли в шорт-листы на награды лучшим игрокам на своих позициях в Лиге чемпионов сезона 2019/20.
Награды получат вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Сама церемония награждения пройдет первого октября. В этот же день состоится жеребьевка группового этапа.
Список претендентов по позициям:
Вратари: Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен"); Мануэль Нойер ("Бавария"); Ян Облак ("Атлетико")
Защитники: Давид Алаба ("Бавария"); Альфонсо Дэвис ("Бавария"); Джошуа Киммих ("Бавария")
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"); Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"); Томас Мюллер ("Бавария")
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"); Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"); Неймар ("Пари Сен-Жермен")
The 2019-20 Champions League #UEFAawards nominees ???? pic.twitter.com/sXnH6xyk6a— B/R Football (@brfootball) September 17, 2020
Напомним тем, кто забыл или не следил - победителем Лиги Чемпионов стала "Бавария", которая в решающем матче обыграла "ПСЖ". Из 12 претендентов - 10 финалистов. Де Брюйне и Облак не прошли дальше четвертьфинала.