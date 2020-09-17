Без Месси, Роналду и ван Дейка. УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков ЛЧ

УЕФА назвал футболистов, которые вошли в шорт-листы на награды лучшим игрокам на своих позициях в Лиге чемпионов сезона 2019/20.

Награды получат вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Сама церемония награждения пройдет первого октября. В этот же день состоится жеребьевка группового этапа.

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Список претендентов по позициям :

Вратари: Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен"); Мануэль Нойер ("Бавария"); Ян Облак ("Атлетико")

Защитники: Давид Алаба ("Бавария"); Альфонсо Дэвис ("Бавария"); Джошуа Киммих ("Бавария")

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"); Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"); Томас Мюллер ("Бавария")

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"); Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"); Неймар ("Пари Сен-Жермен")

Напомним тем, кто забыл или не следил - победителем Лиги Чемпионов стала "Бавария", которая в решающем матче обыграла "ПСЖ". Из 12 претендентов - 10 финалистов. Де Брюйне и Облак не прошли дальше четвертьфинала.