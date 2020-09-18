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Луческу пригласил Суркиса посетить выездной матч Динамо с Гентом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мирча вводит новые правила

Луческу пригласил Суркиса посетить выездной матч Динамо с Гентом
Новина українською

В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" ожидает противостояние с "Гентом". При этом, первая игра в Бельгии при пустых трибунах состоится 23 сентября.

Чтобы как можно качественнее подготовиться к выездной игре, Мирча Луческу ввел в "Динамо" несколько новшеств, которые он использовал во время своей работы в "Шахтере".

Во-первых, на игру с "Гентом" в Бельгию "Динамо" отправится в понедельник (21 сентября) во второй половине дня, за два дня до матча.

Во-вторых, после матча с бельгийцами сразу ночью возвращаться в Украину, как было при предыдущих наставниках киевлян, "Динамо" не будет. Команда переночует в Генте и только на следующий день вернется в Украину.

Кроме того, Мирча Луческу был инициатором того, чтобы выездной матч "Динамо" с "Гентом" посетил президент столичного клуба Игорь Суркис, который последние несколько лет не присутствовал на выездных поединках киевлян в еврокубках.

Добавим, что ранее столичный клуб обратился в УПЛ, чтобы его игра четвертого тура чемпионата страны с "Минаем", которая должна была состояться в Ужгороде, была сыграна в Киеве 26 сентября.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (2)
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aleks68
18.09.2020 в 22:18
без приглашения будулая президент клуба не посетил бы матч?главное вовремя лизнуть?
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-1
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ascent (Луксор)
18.09.2020 в 21:27
троллинг засчитан...
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0
-1


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