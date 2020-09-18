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Луческу пригласил Суркиса посетить выездной матч Динамо с Гентом
Мирча вводит новые правила
В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов "
Чтобы как можно качественнее подготовиться к выездной игре, Мирча Луческу ввел в "Динамо" несколько новшеств, которые он использовал во время своей работы в "Шахтере".
Во-первых, на игру с "Гентом" в Бельгию "Динамо" отправится в понедельник (21 сентября) во второй половине дня, за два дня до матча.
Во-вторых, после матча с бельгийцами сразу ночью возвращаться в Украину, как было при предыдущих наставниках киевлян, "Динамо" не будет. Команда переночует в Генте и только на следующий день вернется в Украину.
Кроме того, Мирча Луческу был инициатором того, чтобы выездной матч "Динамо" с "Гентом" посетил президент столичного клуба Игорь Суркис, который последние несколько лет не присутствовал на выездных поединках киевлян в еврокубках.
Добавим, что ранее столичный клуб обратился в УПЛ, чтобы его игра четвертого тура чемпионата страны с "Минаем", которая должна была состояться в Ужгороде,