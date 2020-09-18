Луческу пригласил Суркиса посетить выездной матч Динамо с Гентом

В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов " Динамо " ожидает противостояние с "Гентом". При этом, первая игра в Бельгии при пустых трибунах состоится 23 сентября.

Чтобы как можно качественнее подготовиться к выездной игре, Мирча Луческу ввел в "Динамо" несколько новшеств, которые он использовал во время своей работы в "Шахтере".

Во-первых, на игру с "Гентом" в Бельгию "Динамо" отправится в понедельник (21 сентября) во второй половине дня, за два дня до матча.

Во-вторых, после матча с бельгийцами сразу ночью возвращаться в Украину, как было при предыдущих наставниках киевлян, "Динамо" не будет. Команда переночует в Генте и только на следующий день вернется в Украину.

Кроме того, Мирча Луческу был инициатором того, чтобы выездной матч "Динамо" с "Гентом" посетил президент столичного клуба Игорь Суркис, который последние несколько лет не присутствовал на выездных поединках киевлян в еврокубках.