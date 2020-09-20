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Безус и ещё два основных игрока Гента рискуют пропустить игру с Динамо
У киевлян проблем с травмированными игроками не меньше
Сразу три основных игрока "Гента" рискуют пропустить матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Динамо", который состоится 23 сентября.
Под вопросом участие в поединке экс-игрока киевлян Романа Безуса, а также ветеранов бельгийского клуба Лорана Депуатра и Свена Кумса.
Украинец пропустил последнюю игру чемпионата против "Мускрона", в то время как Кумс и Депуатр досрочно покинули поле по ходу матча из-за повреждений.
О состоянии игроков рассказал главный тренер "Гента" Вим де Деккер.
"Безус не в форме, он не лучшим образом чувствовал себя в последние дни. Надеюсь, что с Депуатром все будет хорошо. Что касается Кумса, я немного боюсь выпускать его против "Динамо". С нетерпением жду воскресных медицинских тестов", – сказал де Деккер Belgium Soccer.
Форвард Депуатр провел 5 матчей в чемпионате Бельгии в этом сезоне. Опорник Кумс отыграл во всех 6 матчах лиги, записав на свой счет гол и два ассиста. У Безуса 4 игры в чемпионате.