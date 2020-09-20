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Безус и ещё два основных игрока Гента рискуют пропустить игру с Динамо

Лига Чемпионов
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У киевлян проблем с травмированными игроками не меньше

Безус и ещё два основных игрока Гента рискуют пропустить игру с Динамо
Новина українською

Сразу три основных игрока "Гента" рискуют пропустить матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Динамо", который состоится 23 сентября.

Под вопросом участие в поединке экс-игрока киевлян Романа Безуса, а также ветеранов бельгийского клуба Лорана Депуатра и Свена Кумса.

Украинец пропустил последнюю игру чемпионата против "Мускрона", в то время как Кумс и Депуатр досрочно покинули поле по ходу матча из-за повреждений.

О состоянии игроков рассказал главный тренер "Гента" Вим де Деккер.

"Безус не в форме, он не лучшим образом чувствовал себя в последние дни. Надеюсь, что с Депуатром все будет хорошо. Что касается Кумса, я немного боюсь выпускать его против "Динамо". С нетерпением жду воскресных медицинских тестов", – сказал де Деккер Belgium Soccer.

Форвард Депуатр провел 5 матчей в чемпионате Бельгии в этом сезоне. Опорник Кумс отыграл во всех 6 матчах лиги, записав на свой счет гол и два ассиста. У Безуса 4 игры в чемпионате.

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В статье: Роман Безус Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Лоран Депуатр Свен Кумс
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