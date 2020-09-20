Игорь Суркис: У Луческу еще нет основного состава. Он живет на базе и знакомится с игроками

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями накануне матчей киевлян с "Гентом" в рамках 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

- В матче с АЗ это была тренерская победа. Игроки выполнили все, что было им рекомендовано и во втором тайме решили задачу.

- Какую черту Мирча Луческу уже привил этой команде?

- Прежде всего, это трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в таком же режиме, как и игра. Это самое главное. А еще, у него нет основного состава. Он смотрит, знакомится, разговаривает с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой.

- Правда ли, что Луческу пригласил вас с командой на матч в Гент?

- Он меня спросил и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник.

- Вы уже чувствуете этот момент: один шаг - и Динамо снова в групповом этапе Лиги чемпионов?

- Этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И Гент ставит перед собой тяжелую задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать наперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов.

- Что вы скажете о Генте?

- Хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против Александрии. Надо настраиваться самым серьезным образом.

Киевское "Динамо" проведет матчи против "Гента" 23-го и 29-го сентября.