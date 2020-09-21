Лига Чемпионов
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Динамо летит в Бельгию на матч с Гентом. В списке 23 игрока
Уже без Кравца, также нету Попова, Русина, Тымчика, Дуелунда и Франа Соля
Киевское "
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет
Защитники: Шабанов, Забарный, Миколенко, Сирота, Кендзера, Вивчаренко
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Караваев, Буяльский, Вантух
Нападающие: Родригес, Супряга
Напомним, что матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Динамо
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Комментарии (11)
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ascent (Луксор)
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lajkonik
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lajkonik
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ascent (Луксор)
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Alex Sunchez
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football_soccer (Украина)
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ascent (Луксор)
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Alex Sunchez
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Alex Sunchez
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