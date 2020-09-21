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Динамо летит в Бельгию на матч с Гентом. В списке 23 игрока

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Уже без Кравца, также нету Попова, Русина, Тымчика, Дуелунда и Франа Соля

Динамо летит в Бельгию на матч с Гентом. В списке 23 игрока
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило список из 23 футболистов, которые летят на поединок плей-офф Лиги чемпионов с бельгийским "Гентом".

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет

Защитники: Шабанов, Забарный, Миколенко, Сирота, Кендзера, Вивчаренко

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Караваев, Буяльский, Вантух

Нападающие: Родригес, Супряга

Напомним, что матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (11)
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 15:32
А далее они опять сожалеют что выбрали НЕ ту профессию..."Уже без Кравца - нету Попова, Русина, Тимчика, Дуелунда и Франа Соля"
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0
-1
lajkonik
21.09.2020 в 15:27
в Нападение только один супряга?
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0
0
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 15:28
Родригес
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0
0
lajkonik
21.09.2020 в 15:32
Родригес на фланге играет
0
-1
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 15:38
Если Родригес не нападающий, тогда Супряга - кто?
0
0
Alex Sunchez
21.09.2020 в 15:28
динамо будет играть в автобус, нападающие не нужны
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+1
-1
football_soccer (Украина)
21.09.2020 в 15:45
больше некому. Кравец и Соль ушли
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0
-1
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 15:27
А Семьон еще обижался, когда ему про гуглтранслейт писали...
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+1
0
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ascent (Луксор)
21.09.2020 в 15:23
Ой ржу не могу: сначала глазам не поверил и прочитал состав на украинском, и только потом понял "...Шабанов, мешкотно, Миколенко, ..." что Забарный на русский язык перевели как мешкотно и почему-то с маленькой буквы.
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+1
0
Alex Sunchez
21.09.2020 в 15:25
в натуре, а я то думал что это за новый защитник у ДК
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0
0
Alex Sunchez
21.09.2020 в 15:23
Мешкотно это кто вообще?
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