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Матч Гент - Динамо рассудят румыны

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Овидиу Хацеган - фартовый для украинских клубов, и ничейный для Динамо

Матч Гент - Динамо рассудят румыны
Новина українською

УЕФА назначила бригаду арбитров, которая будет работать на матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо".

На матче будет работать румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

В качестве лайнсменов выступят румыны Октавиан Шовре и Себастьян Георге, ответственный за VAR — итальянец Массимилиано Иррати.

Интересно, что рефери на данный момент отсудил 11 встреч с участием украинских команд и ни разу украинский коллектив не проигрывал (7 побед и 4 ничьи). Правда, именно "Динамо" Хацеган отсудил трижды и во всех играх был зафиксирован ничейный счет (со "Сток Сити", "Манчестер Сити" и "Наполи").

Также напомним, что матч "Гент" – "Динамо" состоится в среду 23 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Гент Овидиу Хацеган
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
21.09.2020 в 17:03
ой харош, будулай им по коню и повозке шерсти подгонит и все будет ок)) а если серьезно, то какая разница с какими судьями проходить Гент
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