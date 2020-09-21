Матч Гент - Динамо рассудят румыны

УЕФА назначила бригаду арбитров, которая будет работать на матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо".

На матче будет работать румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

В качестве лайнсменов выступят румыны Октавиан Шовре и Себастьян Георге, ответственный за VAR — итальянец Массимилиано Иррати.

Интересно, что рефери на данный момент отсудил 11 встреч с участием украинских команд и ни разу украинский коллектив не проигрывал (7 побед и 4 ничьи). Правда, именно "Динамо" Хацеган отсудил трижды и во всех играх был зафиксирован ничейный счет (со "Сток Сити", "Манчестер Сити" и "Наполи").

Также напомним, что матч "Гент" – "Динамо" состоится в среду 23 сентября.