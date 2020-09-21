Мирча против предшественников: Луческу в трех матчах может выбить больший коэффициент, чем Динамо получило в прошлом году

Мирча Луческу с "Динамо" отправился в Гент, где состоится первая серия противостояния за право сыграть в группе Лиги чемпионов с одноименной командой.

Ставки очень высоки. На кону лежат не только престиж клуба и команды, но и немалые финансовые вливания. А еще Мирча Луческу может тремя матчами (один с АЗ, два с "Гентом") утереть нос двум предшественникам, которые возглавляли команду в прошлом сезоне.

Речь об еврокоэффициентах, в плане набора которых сезон 2019/20 оказался для "Динамо" провальным. Команда Хацкевича сначала не прошла в группу Лиги чемпионов, а затем коллектив уже Алексея Михайличенко не вышел из группы Лиги Европы. 6,5 баллов – худший показатель "Динамо" за последние двенадцать лет выступления на международной арене.

Мирча Луческу может перекрыть этот результат в трех матчах. Один уже за спиной – победа над АЗ добавила в копилку полтора балла. В противостоянии с "Гентом" разыграются еще шесть – два за победы и четыре бонусных за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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Если "Динамо" пройдет в группу Лиги чемпионов, то как минимум повторит прошлогодний результат: 1,5 (победа над АЗ) + 1 (это если "Динамо" один матч выиграет, а другой проиграет с лучшим распределением голов на выезде, или же дважды сыграет вничью с лучшими показателями голов на выезде) + 4 (бонус) = 6,5.

Если же "динамовцы" смогут не проиграть "Генту" в обоих матчах, то за сентябрь 2020-го наберут для Украины в Таблицу коэффициентов больше очков, чем за весь прошлый сезон.

Первый матч против "Гента" состоится 23-го сентября, ответный – 29-го.

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