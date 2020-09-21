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Карты, кости, 23 игрока - Динамо прибыло в Бельгию

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Матч с Гентом состоится в среду

Карты, кости, 23 игрока - Динамо прибыло в Бельгию
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Делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом прибыла в Бельгию на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов c "Гентом".

Перелет занял порядка 3-х часов, и это время игроки убивали по-разному: кто-то слушал музыку или смотрел фильмы, кто-то спал, а некоторые играли в карты. На фоне других выделялись Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, которые на протяжении всего полёта игравшие в кости. Оба реагировали на происходившее на доске для игральных костей весьма эмоционально.

После приземления в Остенде динамовцы на автобусе отправились в Гент, где послезавтра состоится поединок Лиги чемпионов с одноименной командой.

Во вторник состоятся регламентные предматчевые мероприятия - пресс-конференция Мирчи Луческу и Виталия Буяльского, а также тренировка команды на стадионе "Гент", где и состоится сама игра.

Напомним, на матч в Бельгию в составе "Динамо" отправились 20 полевых игроков и три голкипера.

Карты, кости, 23 игрока - Динамо прибыло в Бельгию - изображение 1Карты, кости, 23 игрока - Динамо прибыло в Бельгию - изображение 2
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В статье: Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ФК Динамо

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