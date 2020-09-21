Карты, кости, 23 игрока - Динамо прибыло в Бельгию

Делегация киевского " Динамо " чартерным рейсом прибыла в Бельгию на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов c "Гентом".

Перелет занял порядка 3-х часов, и это время игроки убивали по-разному: кто-то слушал музыку или смотрел фильмы, кто-то спал, а некоторые играли в карты. На фоне других выделялись Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, которые на протяжении всего полёта игравшие в кости. Оба реагировали на происходившее на доске для игральных костей весьма эмоционально.

После приземления в Остенде динамовцы на автобусе отправились в Гент, где послезавтра состоится поединок Лиги чемпионов с одноименной командой.

Во вторник состоятся регламентные предматчевые мероприятия - пресс-конференция Мирчи Луческу и Виталия Буяльского, а также тренировка команды на стадионе "Гент", где и состоится сама игра.