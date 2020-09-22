УЕФА компенсирует расходы на чартерные рейсы Динамо, но ограничит в количестве состав делегаций

Накануне вылета все, кто вошел в состав делегации " Динамо ", прошли очередное тестирование на коронавирус.

Кроме того, поскольку футбольные команды находятся, в сложившихся условиях, фактически лишены возможности пользоваться общими самолетами, УЕФА рекомендует добираться на еврокубковые матчи чартерными рейсами.

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Поэтому, чтобы облегчить расходы клубов на выездные матчи, УЕФА каждому клубу компенсирует расходы на чартерный рейс в размере 40 000 евро, сообщает meta-ratings.

Через жесткий медицинского протокола, который разработали в УЕФА, делегация команд-участников Лиги чемпионов должна быть ограниченной и не более 45 человек, включая футболистов и тренеров.