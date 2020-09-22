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УЕФА компенсирует расходы на чартерные рейсы Динамо, но ограничит в количестве состав делегаций
"Десна" и "Колос" тоже получат деньги?
Накануне вылета все, кто вошел в состав делегации "
Кроме того, поскольку футбольные команды находятся, в сложившихся условиях, фактически лишены возможности пользоваться общими самолетами, УЕФА рекомендует добираться на еврокубковые матчи чартерными рейсами.
Поэтому, чтобы облегчить расходы клубов на выездные матчи, УЕФА каждому клубу компенсирует расходы на чартерный рейс в размере 40 000 евро, сообщает meta-ratings.
Через жесткий медицинского протокола, который разработали в УЕФА, делегация команд-участников Лиги чемпионов должна быть ограниченной и не более 45 человек, включая футболистов и тренеров.