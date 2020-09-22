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УЕФА компенсирует расходы на чартерные рейсы Динамо, но ограничит в количестве состав делегаций

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Десна" и "Колос" тоже получат деньги?

УЕФА компенсирует расходы на чартерные рейсы Динамо, но ограничит в количестве состав делегаций
Новина українською

Накануне вылета все, кто вошел в состав делегации "Динамо", прошли очередное тестирование на коронавирус.

Кроме того, поскольку футбольные команды находятся, в сложившихся условиях, фактически лишены возможности пользоваться общими самолетами, УЕФА рекомендует добираться на еврокубковые матчи чартерными рейсами.

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Поэтому, чтобы облегчить расходы клубов на выездные матчи, УЕФА каждому клубу компенсирует расходы на чартерный рейс в размере 40 000 евро, сообщает meta-ratings.

Через жесткий медицинского протокола, который разработали в УЕФА, делегация команд-участников Лиги чемпионов должна быть ограниченной и не более 45 человек, включая футболистов и тренеров.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
meta-ratings

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