11 островов после торнадо. UA-Футбол представляет соперника: Гент (Бельгия)

Пожалуй, "Гент" переживает лучшие времена в своей истории. Впервые он попал в Еврокубки в пятый раз подряд, возглавил пятилетнюю Таблицу Коэффициентов Бельгии. Так что в шаге от возвращения в групповой турнир Лиги Чемпионов через пять лет он оказался не случайно. Вместе с тем, последние события в клубе развалили всё то, что было построено, в рекордные сроки. И "буйволы" понимают, что, как говорит их капитан Вадис Оджиджа-Офойе, выбираться из ямы придётся "шажками ребёнка". Неприятная ситуация в преддверии дуэли с командой, начавшей выход из ямы ещё в июле.

Диктатор вольного клуба

Вместе с "Андерлехтом", "Брюгге", "Стандардом" и "Генком" "Гент" входит в мощную организацию бельгийских грандов - G5. Его бюджет ныне третий в лиге с 44-мя миллионами евро, уступая лишь тем же "Андерлехту" (50) и "Брюгге" (90), процент заполняемости его стадиона обычно наибольший в лиге. При этом по трофеям и достижениям в Еврокубках почитатели знаменитого шоумена рубежа 19-20 веков Баффало Билла даже не в десятке в своей стране. Один чемпионский титул в сезоне 2014/15, три вторых места, три Кубка и 1/4 финала Кубка УЕФА-1991/92 уступают даже "Беерсхоту" и "Варегему".

Наверное, главной причиной недостатка трофеев является излишняя эмоциональность и демократичность города и клуба. В Средние Века Гент был крупнейшим университетским и торговым центром, даже некоторое время - вторым по величине городом Западной Европы после Парижа. Во времена Баффало Билла - крупнейшим центром текстильной промышленности и Меккой профсоюзов. И, в отличие от текстильного и профсоюзного Манчестера, здесь не нашлось просвещённых тиранов вроде Мэтта Басби и Алекса Фергюсона. Как раз наоборот - тренеры менялись постоянно. Вот и за последние 20 лет - 19 раз.

19 тренеров сменил один президент - Иван Де Витте.

Человек, которого СМИ мягко называют "вездесущим", а болельщики прямо - "диктатором" и "бельгийским Лукашенко". В экономическом плане он работает весьма прилично. За несколько лет увеличил бюджет клуба почти вдвое. При том, что вовсе не олигарх и не способен вкладывать миллионы. "Мы - общественный клуб, вынужденный противостоять частным". Роман Яремчук рассказывал, что миллион евро "чистыми" в клубе не получает никто, а в целом зарплаты наиболее низкие среди бельгийской Топ-6. Зато долгов нет. А вот в плане администрации...

Де Витте слишком эмоционален. Для него врывания в раздевалку, открытые письма игрокам не только с обвинениями в апатии и нежелании бороться, но и тактическими указаниями, экстренные заседания Совета Директоров и порывы разогнать всех в порядке вещей. А вокруг клуба всегда собирались тучи комментариев болельщиков, экс-игроков, экспертов, членов Совета Директоров. Ведь в Генте никто никогда не лезет за словом в карман. Все впадали в эйфорию после пары побед и в глубокую депрессию после пары поражений. В такой атмосфере тяжело работать.

Месяц, который потряс клуб

Чемпионский титул-2015 вывел 125 тысяч болельщиков на улицы города, через год состоялась 1/8 финала Лиги Чемпионов, ещё через год - 1/8 финала Лиги Европы. А предыдущий сезон был прерван, когда "Гент" шёл вторым по очкам и первым по забитым мячам в бельгийской лиге, благодаря яростному высокому прессингу и интенсивности считаясь её самой яркой командой. В Еврокубках же впервые в истории он выиграл групповой турнир, обойдя "Вольфсбург", "Сент-Этьен" и "Александрию". В обоих матчах 1/16 финала ЛЕ обошёл "Рому" по ударам по воротам (23:10 дома), и та, в принципе, отскочила.

Но всё это в прошлом. "Буйволы" традиционно начинают сезоны плохо, а на этот раз превзошли самих себя. Впервые с 1987-го года, когда вылетели из Высшего дивизиона, они начали тремя поражениями в лиге. Без голов с игры. Уже после второго творец успеха в сезоне 2019/20 обожаемый игроками и болельщиками Йесс Торуп был неожиданно уволен, что вызвало бурю. А сменщик-антипод - 67-летний Ласло Белёни, нацеленный на оборону, жёсткий, конфликтный и заявляющий, что если будет выслушивать каждого игрока - в итоге застрелится, принёс уже торнадо. Фактически бунт игроков. И фанов.

После 25-ти дней, двух поражений в трёх матчах и уже знаменитой на стиль игры "Второго дивизиона" Белёни был уволен. Причём Де Витте заявил, что за 21 год в клубе не чувствовал такого недовольства и давления болельщиков и игроков. На официальном сайте открыто назвали причиной увольнения "невыносимую ситуацию", а эксперт Sporza Том Будевель отмечал, что на пресс-конференции президент выглядел как "побитая собака". Его коллега Петер Вандебемпт добавил, что "Гент" ныне единственный клуб в стране, довольный отсутствием болельщиков на матчах.

Тренер

Так что неудивительно, что следующий тренерский штаб сформировали "свои люди". Другими словами - люди Торупа. Его бывшие помощники. 38-летний Вим Де Деккер самостоятельно тренировал кого-либо лишь в полутора десятках матчей Второго дивизиона. Зато он считается умным специалистом, отлично подготовленным тактически. А главное, что отметил Де Витте - он свой и близок к игрокам. Помогает же ему Петер Балетт, помощник Торупа в предыдущем сезоне и любимец и практически друг игроков. Этот сезон он начал на лишённом влияния посту Технического Директора, что уже разозлило игроков.

Де Деккер заявил, что уже лично разговаривал с подопечными больше, чем со своей женой. "Я считаю, что тренер извлечёт максимум из игрока, только если узнает его как персону". Полный контраст с Белёни. Также он открыто говорит о желании вернуться к футболу Торупа, к культуре клуба. Имея в виду яркую атакующую игру, которую в "Генте" требуют всегда. Потому он вернул схему 4-3-1-2. В которой позади двух форвардов играет не плеймейкер, а юркий игрок типа вингера. И в которой все трое и крайние защитники высоко прессингуют и, отобрав мяч, мгновенно пытаются пробраться к воротам.

Наставник, как и президент, уже видит частичное возвращение "культуры", больше владения мячом и комбинаций. Смещение форвардов на фланги с освобождением места для прорыва "плеймейкера" и одного из опорников, подключение крайних защитников далеко в атаку. В первых двух матчах с Де Деккером всего лишь шестая команда лиги предыдущего сезона по пропущенным также улучшила оборону, уже не пропуская как "в детском саду" (один из аргументов Де Витте по увольнению Торупа). Главная цель, о которой говорит Вим - мир в команде и клубе, прозрачность - также кажется достижимой.

Мусорные голы

Тем не менее, путь из ямы всё ещё далёк. Скорости ещё не те, связки всё ещё работают не лучшим образом. В матче против "Рапида" дома в предыдущем раунде Лиги Чемпионов (2:1) команда включилась только после слабых 20-ти первых минут. В матче против слабого "Мускрона" в лиге (1:0) играла медленно. В первом пропустила в концовке и чуть не пропустила второй, во втором в те же минуты спас вратарь. Второй гол "Рапиду" был забит Яремчуком с пенальти после авантюрного прорыва Георгия Чакветадзе на 60 метров. А гол "Мускрону" новичок из Бундеслиги 2 Никлас Дорш забил с отскока от защитника.

Дорш забил и "Рапиду", и наконец-то кто-то сравнялся с защитником Игорем Пластуном во главе списка лучших бомбардиров клуба. Но австрийцам он забил головой, которой, по собственному признанию, играет очень плохо ("в день матча я играл в теннисбол с украинскими игроками и головой постоянно не попадал"). В позиционной же атаке создавать и забивать "буйволам" всё ещё очень трудно. Эксперт Эдди Снелдерс даже заявил, что в "Генте" ныне не команда, а 11 "островов" на поле. "Много негатива, нет автоматизма, нет комбинаций. А в обороне кажется, что игроки видят друг друга впервые".

Игроки

Первый вратарь команды и один из лидеров раздевалки Камински в разгар кризиса уехал в Англию. Ему на смену подписан Синан Болат, игравший в групповом турнире Лиги Чемпионов за "Стандард" ещё в сезоне 2009/10. И даже забивший тогда АЗ головой на 95-ой минуте. Однако первый ныне - 26-летний Дави Руф. Воспитанник и глухой запасной "Андерлехта" начал карьеру в "Генте" очень неплохо и уже не раз спасал. Перед ним сыграют двое из троицы Пластун-Нгадо-Нгаджи-Арсланагич. Первые двое опытны, хорошо играют головой. Но очень медленны. Третий же пришёл из "Антверпена" и ничем не лучше.

Игорь всегда начинает сезоны слабо и, несмотря на два гола, и ныне ушёл в запас. Против "Мускрона" он играл из-за бодания Нгадо-Нгаджи головой соперника в предыдущем матче. Несомненно, речь о слабейшей линии команды. Слабы в обороне и крайние защитники Кастро-Монтес, Фортуна и Мохаммади, для которых "Гент" - вершина карьеры. Как раз более надёжные Асаре и Лустиг, постоянно игравшие в прошлом Еврокубковом сезоне, уже не в фаворитах. Лустиг и вовсе вернулся в Швецию. Хотя в атаке следует опасаться скорости и высокого прессинга нынешних фаворитов, быстрых и острых игроков.

Центр поля цементирует воспитанник "Лиона" Элиша Овусу. О его стиле многое говорит заинтересованность мадридского "Атлетико". Силён в отборе и удержании мяча, отдаёт ближайшему. Дорш постоянно двигается, быстр и настойчив, отлично подключается в штрафную без мяча. Но самый главный игрок в этой линии, если не в команде - Свен Кумс. Распасовщик, очень редко теряющий мяч, с отличным пасом и ударом издали. Очень любит смещаться на фланги и ювелирно навешивать оттуда с места. Именно после таких навесов Дорш забил "Рапиду", а Яремчук заработал пенальти против "Мускрона".

Правда, участие Свена в матчах против "Динамо" под вопросом из-за травмы. А один из лучших игроков матчей против "Ромы" Роман Безус, также сильный и в коротких передачах, и в ювелирных, и в ударах издали, не готов физически. Что отметил Де Деккер. Поэтому, возможно, придётся выпускать 31-летнего Оджиджу-Офойе. Его физическая форма всегда не лучшая, он часто выпадает из ритма. Как сейчас, без няньки Торупа. Но когда в форме - тащит мяч на десятки метров, расталкивая всех, отлично бьёт либо пасует. Игрок в стиле Поля Погба с его же "тараканами".

Нянькой Торуп был и для Яремчука. До него Роман очень много промахивался, часто вызывая насмешку СМИ и болельщиков. С ним "прекратил думать и начал бить" (слова Йесса), забил 17 мячей за полгода до травмы, научился играть в подыгрыше на фланге. Ныне форвард вернулся к насмешкам. Он слишком заторможенный, и потому теряется на фланге, еле забил пенальти "Рапиду" и не забил пенальти "Мускрону", во втором матче умудрился попасть в обе стойки одним ударом. Но всё же он опасен. Ещё одним форвардом будет похожий по стилю мощный Кляйндинст, новичок из той же Бундеслиги 2.

Возможен вариант и с быстрыми и техничными Ньянгбо и Ботакой, практически вингерами. Тогда Яремчук вернётся в центр атаки. Пожалуй, так будет лучше для "Гента". Ещё лучше было бы, если бы Чакветадзе вышел под форвардами. Но он травмировался и даже в Киеве почти наверняка не сыграет. Травмирован и ещё один мощный форвард Депуатр, игравший в "Порту" и в АПЛ. Хотя он ещё может успеть восстановиться. Лоран умеет протащить мяч, мощно бьёт, умеет подставить ногу либо голову. Опасный соперник для Сироты, Забарного, Шабанова, когда в форме. Но сейчас он не в форме.

Дома "Гент" не проигрывал уже в 11-ти Еврокубковых матчах подряд, в целом в последних 15-ти матчах в Еврокубках уступил лишь дважды. Правда, это было в прошлом сезоне. В прошлой жизни. Большей частью - в Лиге Европы. Да и там команда пропускала в 13-ти из 15-ти последних матчей. Ныне же "буйволы" собирают осколки. И уже явно довольны весьма большим осколком в виде обеспечивания места в групповом турнире Лиги Европы. Потому вряд ли они будут играть от ножа. "Динамо" Мирчи Луческу, отлично умеющего улавливать проблемы и недостатки оппонентов, должно проходить.

Фото - HLN.be