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Гент - Динамо. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Гент - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.09.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Квалификация Лиги чемпионов 2020/21 вышла на финишную прямую – на носу стадия, во время которой перед матчами уже будет звучать знаменитый гимн турнира. Услышит его и киевское "Динамо", но в последний ли раз в сезоне – это вопрос. Киевляне в двух матчах за право сыграть в групповом этапе сразятся с бельгийским "Гентом".
Первый поединок состоится 23-го сентября 2020-го года в 22:00 в Бельгии. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". В интернете легальная онлайн LIVE видеотрансляция будет доступна на платформе Oll.tv. Матч в прямом эфире покажут также операторы мобильной связи Киевстар и Vodafone на соответствующих ТВ-платформах.
Если вы не сможете следить за видеотрансляцией, UA-Футбол предлагает вам следить за ходом событий с помощью текстового онлайна. Он доступен в нашем матч-центре – 22:00 >>>.
На YouTube-канале UA-Футбол вы традиционно найдете аналитику до и после матча от наших журналистов и приглашенных экспертов >>>.
Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона >>>.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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