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Гент - Динамо. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Гент - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.09.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Гент - Динамо. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Квалификация Лиги чемпионов 2020/21 вышла на финишную прямую – на носу стадия, во время которой перед матчами уже будет звучать знаменитый гимн турнира. Услышит его и киевское "Динамо", но в последний ли раз в сезоне – это вопрос. Киевляне в двух матчах за право сыграть в групповом этапе сразятся с бельгийским "Гентом".

Первый поединок состоится 23-го сентября 2020-го года в 22:00 в Бельгии. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". В интернете легальная онлайн LIVE видеотрансляция будет доступна на платформе Oll.tv. Матч в прямом эфире покажут также операторы мобильной связи Киевстар и Vodafone на соответствующих ТВ-платформах.

Если вы не сможете следить за видеотрансляцией, UA-Футбол предлагает вам следить за ходом событий с помощью текстового онлайна. Он доступен в нашем матч-центре – 22:00 >>>.

На YouTube-канале UA-Футбол вы традиционно найдете аналитику до и после матча от наших журналистов и приглашенных экспертов >>>.

Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона >>>.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Где смотреть футбол
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
22.09.2020 в 11:39
знову на пенісканалі
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+1
0
royalstas (Вінниця)
22.09.2020 в 12:50
хто платить той замовляє музику....
Ответить
0
0


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