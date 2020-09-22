ЛЧ. Раунд плей-офф. Динамо, Сергей Ребров и прямые конкуренты Украины в ТК в борьбе за групповой этап

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это завершающий этап отбора, которому присущи уже большинство признаков основных раундов турнира. Например, перед матчами звучит традиционный гимн соревнования, а права на телетрансляции продаются в одном пакете с матчами групповой стадии и плей-офф на выбывание. Но в Таблицу коэффициентов начисляются очки по сетке квалификации – 0,5 за ничью и 1 за победу.

Раунд предусматривает двухматчевые противостояния. Сетка разделена на два пути – чемпионов и представителей лиг. Всего – двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. Победители по сумме двух матчей пройдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие понизятся в группу Лиги Европы.

Начало всех матчей – в 22:00.

22-е сентября

"Славия" (Прага, Чехия) - "Мидтьюлланн" (Дания);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия)№

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция).

23-е сентября

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр);

"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия);

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина).

Самая интересная для нас пара – "Гент" - "Динамо". Также есть повод болеть за украинизированный "Ференцварош", где играют Игорь Харатин и Александр Зубков, а тренирует Сергей Ребров.

Два противостояния непосредственно затрагивают Украину в борьбе за лучшие позиции в Таблице коэффициентов. Австрия и Кипр – наши прямые конкуренты, поэтому матчи "Зальцбурга" с тель-авивским "Маккаби" и "Омонии" с греческим "Олимпиакосом" представляют интерес. Отдаленный конкурент Украины – Дания. Ее чемпион "Мидтьюлланн" за группу Лиги чемпионов поспорит с пражской "Славией".

Телетрансляции матчей - на телеканалах "Футбол 1/2/3". Ответные матчи состоятся через неделю.