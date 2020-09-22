Лига Чемпионов
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У бельгийского Гента - кадровая потеря перед матчем ЛЧ с киевским Динамо
Есть вопросы и по второму
32-летний полузащитник бельгийского "Гента" Свен Кумс не сыграет в первом матче Лиги чемпионов с киевским "
Он получил повреждения икроножной мышцы. Из-за этого пропустит одну-две недели, замечает voetbalnieuws.
Бельгиец точно не сыграет с киевлянами 23 сентября, а участие ответной встрече 29 сентября - под вопросом.
В этом сезоне Кумс, игрок основы "Гента", сыграл 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Игра "Гент" - "Динамо" состоится завтра, 23 сентября. Начало в 22:00.
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