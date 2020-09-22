Тренер Гента: Наши шансы в первом матче с Динамо довольно высоки

Исполняющий обязанности главного тренера "Гента" Вим де Деккер на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Динамо".

"Я считаю, что наши шансы в первом матче довольно высоки. У нас обязательно будут возможности забить, и я убежден, что мы сможем это сделать в среду вечером.

Естественно, мы просматривали матчи соперника. Киев – серьезная команда, с хорошо организованной защитой и хорошим сочетанием молодости и опыта.

Наши команды исповедуют различные стили игры, но тем интереснее будет противостояние. Конечно, мы волнуемся, но именно ради таких матчей футболисты и выходят на поле. Думаю, это будут прекрасные и интересные матчи.

Матчи еврокубков проходят без зрителей (в отличии от чемпионата Бельгии)? Не знаю, почему УЕФА принял такое решение. Это неприятно как для болельщиков, так и для игроков. Футбол без зрителей - это совсем другое дело. Ведь ради таких матчей люди и ходят на стадион", - подчеркнул Вим Де Декер.

Напомним, что матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду 23-го сентября и начнется в 22:00.