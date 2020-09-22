Капитан Гента: Надеюсь, сможем продолжить нашу победную тенденцию и против Киева

Полузащитник и капитан "Гента" Вадис Оджиджа поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

"Все игроки осознают, что выход в групповой этап будет огромным стимулом как для клуба, так и для футболистов. Мы так близки к цели и намерены приложить максимум усилий.

Мы упорно трудились в течение года, чтобы быть здесь, надеюсь, сможем осуществить свою мечту. Лига чемпионов прекрасный турнир: стадионы, матчи, вы играете против лучших игроков мира. Было бы здорово пробиться в группу с "Гентом".

После двух побед с новым тренером обстановка в раздевалке улучшилась, многие игроки "ожили", и вы заметите это на поле. Надеюсь, мы сможем продолжить эту позитивную тенденцию против Киева", - сказал Оджиджа.

Напомним, что матч "Гент" - "Динамо" состоится в среду 23-го сентября и начнется в 22:00.