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Буяльский: С украинцами Гента не общался, перед такой игрой это будет не очень правильно

Лига Чемпионов
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Максимальная концентрация

Буяльский: С украинцами Гента не общался, перед такой игрой это будет не очень правильно
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский ответил на вопросы журналистов во время предматчевой пресс-конференции накануне первого матча с "Гентом" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

- Виталий, в "Генте" играют три украинца, двое из них – экс-динамовцы. Обсуждали ли вы с ними предстоящий матч?

- Не общался ни с кем потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.

- Как чувствуете себя в физическом плане, адаптировались ли уже после перелета? Как вам город Гент?

- Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на сто двадцать процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ФК Динамо

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