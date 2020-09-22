Буяльский: С украинцами Гента не общался, перед такой игрой это будет не очень правильно

Полузащитник " Динамо " Виталий Буяльский ответил на вопросы журналистов во время предматчевой пресс-конференции накануне первого матча с "Гентом" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

- Виталий, в "Генте" играют три украинца, двое из них – экс-динамовцы. Обсуждали ли вы с ними предстоящий матч?

- Не общался ни с кем потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.

- Как чувствуете себя в физическом плане, адаптировались ли уже после перелета? Как вам город Гент?

- Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на сто двадцать процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане.