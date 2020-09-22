Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский: С украинцами Гента не общался, перед такой игрой это будет не очень правильно
Максимальная концентрация
Полузащитник "
- Виталий, в "Генте" играют три украинца, двое из них – экс-динамовцы. Обсуждали ли вы с ними предстоящий матч?
- Не общался ни с кем потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.
- Как чувствуете себя в физическом плане, адаптировались ли уже после перелета? Как вам город Гент?
- Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на сто двадцать процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане.