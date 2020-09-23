Тактический универсализм. Как Сергей Ребров завоевывает Европу в квалификации ЛЧ

Украинский тренер Сергей Ребров продолжает творить историю с венгерским "Ференцварошом". Второе подряд чемпионство и конкурентоспособное выступление в групповом турнире Лиги Европы – уже в прошлом. Фради готовы к сотворению нового, исторического достижения.

"Ференцварош" лишь раз в своей истории был в основной сетке Лиги чемпионов. Спустя четверть века команда из Будапешта снова может пробиться в группу самого престижного турнира Старого света. Для этого "зеленые орлы" должны были пройти испытания четырьмя квалификационными раундами пути чемпионов. Мало того, им каждый раз попадался объективно самый сильный из всех возможных соперников.

После очевидного прогресса команды и двух подряд чемпионств, уже появляются основания сравнивать влияние Сергея Станиславовича на венгерский футбол с монархией. Мало того, амбициям Реброва становится тесно в рамках национальной ассоциации, он стремительно расширяет границы влияния своего профессионального уровня. Искусный тактик и стратег уже покорил несколько футбольных государств, разбив их действующих чемпионов.

На карте Европы стремительно разрастается империя "Фради", покрывая зеленым цветом территории покоренных народов. Победой над загребским войском армия Реброва установила контроль над побережьем адриатического моря и получила выход к средиземноморью.

На севере ордену зеленого орла были вынуждены присягнуть кельты и викинги. В ближайших планах полководца – установление контроля над северо-западной частью скандинавского полуострова. В сложившихся геополитических условиях футбольной Европы – это стратегически важный плацдарм для успешного продолжения кампании.

Вспомним триумфальный путь команды Реброва к раунду плей-офф и перед двухматчевым противостоянием с норвежским "Мольде" разберемся, за счет чего "Ференцварош" уже переиграл чемпионов трех европейских ассоциаций.

Фради уже в первом раунде отбора сошлись с чемпионами Швеции.

Лига Чемпионов. Первый Квалификационный раунд

"Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция) - 2:0 (1:0)

Голы: Токмак Нгуен 33, Токмак Нгуен 62

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич, Блажич, Чивич, Харатин, Сомалия, Исаэль (Лайдуни 75), Нгуен (Шкварка 63), Боли, Узуни (Варга 84)

"Юргорден": Братвейт, Ларссон, Нихольм, Йоханссон, Витри, Ульвестад, Карлстрем, Аугустинссон, Банда (Хольмберг 18), Куйович (Чилуфья 46), Эдвардс (Радетинац 75)

Удары - 11:10

Владение мячом – 52%:48%

Атаки – 109:79

Опасные атаки – 66:55

Фолы - 6:10

Перед противостоянием оппоненты вели себя достаточно амбициозно, но практически ничего не смогли противопоставить команде Реброва. Игровое преимущество хозяев поля было материализовано в два гола Нгуена, но моментов вполне хватало и на разгром. После убедительной победы над скандинавским клубом "Ференцварош" отправился в Глазго. Обыграть "кельтов" на "Селтик Парк" - непростая задача даже для топ-клубов. Одноматчевый характер противостояния значительно уменьшал шансы команды Сергея Реброва на успех. Но, хороший план на игру и его эффективная реализация позволили "Ференцварошу" создать серьезные трудности фавориту. Лига Чемпионов. Второй Квалификационный раунд

"Селтик" (Шотландия) – "Ференцварош" (Венгрия) - 1:2 (0:1)

Голы: Кристи 53 - Сигер 7, Токмак Нгуен 75

"Селтик": Баркас, Эльхамид (Фримпонг 78), Жюльен, Айер, Тейлор, Браун, Макгрегор, Кристи, Эльюнусси, Форрест (Айети 77), Нтчам

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич, Блажич, Чивич, Харатин, Сомалия, Исаэль (Боли 71), Сигер, Токмак Нгуен (Шкварка 80), Узуни (Двали 86) Удары – 25:4

Владение мячом - 60%:40%

Атаки – 92:66

Опасные атаки – 70:29

Фолы – 13:9 В матче с шотландским клубом Сергей Ребров вновь не мог рассчитывать на травмированных Герге Ловречича и Александра Зубкова. На этот раз "Ференцварош" сыграл по схеме 4-3-3, где роль одного опорного исполнял Игорь Харатин, а бразилец Сомалия вместе с венгром Сигером действовали на позиции классических "восьмерок". Узуни сыграл справа, Токмак слева, а на позиции форварда на этот раз был Исаэль. Боли остался в запасе и вышел на замену в середине второго тайма. Думаю, что выбор в пользу бразильского нападающего был сделан, прежде всего, исходя из особенностей плана на игру. Боли – нападающий более силового плана, тогда, как Исаэль мобильней и быстрей африканца. Было очевидно, что на выезде с "Селтиком" команда будет большую часть игрового времени действовать вторым номером. На пространстве, в контратакующей игре Исаэль более эффективен. "Кельты" играли по своей привычной схеме 4-2-3-1. План Реброва предусматривал активное начало. С первых минут "Ференцварош" прессинговал и смело отвечал сопернику быстрыми атаками. Было несколько перспективных подходов к воротам шотландцев. Ставка на стартовый отрезок сработала. Чемпионы Венгрии забили быстрый гол после розыгрыша углового. Точным дальним ударом отметился Сигер. Дальше гости в основном противопоставляли оппоненту организованную позиционную оборону средним 4-3-3 и низким блоком 4-1-4-1. Между линиями действовал Харатин. "Селтик" много бил по воротам и в одном из эпизодов, после рикошета мяч все-таки влетел в ворота Дибуса. Нельзя сказать, что статистика объективно отображает характер матча. Да, хозяева поля владели территориальным преимуществом и регулярно доводили свои позиционные атаки до ударов по воротам, но их большая часть не несла в себе серьезной угрозы. Пожалуй, кроме пропущенного гола, самый опасным моментом был эпизод с попаданием мяча в штангу. В остальных случаях вратарь контролировал ситуацию. В этом моменте нужно отметить низкую позицию Харатина. В целом Игорь показывает в венгерском клубе футбол достаточно хорошего уровня и его вызов в состав национальной сборной Украины вполне объективен, но подобные позиционные ошибки являются одним из его минусов. В схеме 4-1-4-1 именно он отвечает за центральную зону между линиями. Прорываясь через полуфланги, "Селтик" неоднократно пытался простреливать диагоналями именно на второй темп. Одна такая попытка едва не завершилась вторым голом в ворота "Ференцвароша".

Сработало старое, как Луческу правило – не забиваешь ты, забивают тебе. Токмак Нгуен снова стал героем еврокубкового матча. Несмотря на большую фору у соперника, суданский норвежец убежал от защитника и хладнокровно отправил мяч в ворота - 1:2.

После победы над "Селтиком" стало понятно, что команде Реброва вполне по силам пробиться в групповой турнир ЛЧ. Следующий соперник был не менее грозный – нашумевшее в прошлом сезоне загребское "Динамо". Разумеется, после конкурентоспособного выступления в одной из сильнейших групп Лиги чемпионов хорватский клуб покинуло несколько лидеров, но в целом, потенциал команды по-прежнему остался достаточно приличным для успешной квалификации в группу и в этом сезоне.

Градуса противостоянию добавлял тот факт, что в прошлом году именно загребское "Динамо" не пустило "Ференцварош" в самый престижный турнир. После ничьей на выезде "Фради" не выдержали конкуренцию и в Будапеште уступили более классному на тот момент оппоненту – 0:4.

За год многое изменилось. Команда Сергея Реброва сделала уверенный шаг вперед в своем развитии, а Загреб, напротив, после кадровых потерь, как минимум, сильнее не стал. Только продажи Ольмо и Моро существенно сказались на потенциале "Динамо".

Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд

"Ференцварош" - "Динамо" Загреб - 2:1 (1:1)

Голы: Ловренчич 2, Узуни 65 - Узуни 23 (автогол)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич (Ботка 25), Блажич, Ковачевич (Фримпонг 73), Чивич, Харатин, Сомалия, Сигер, Узуни, Токмак Нгуен, Боли (Исаэль 68)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Стоянович, Дилавер, Гвардиол, Леовац, Адеми, Гояк (Гавранович 71), Майер (Якич 60), Кастрати, Оршич (Иванушец 72), Петкович

Удары – 8:14

Владение мячом – 49%:51%

Атаки – 88:116

Опасные атаки – 65:80

Фолы – 17:12