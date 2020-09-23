Австрийские быки рвутся в квартет. Маккаби – РБ Зальцбург 1:2. Обзор матча ЛЧ и видео голов

"Маккаби" удалось открыть счет красивой контратакой, но на этом атакующие потуги хозяев завершились. Австрийцы легко перехватили инициативу и могли забивать не 2 гола, а 5. Тем не менее, и такой реализации "Зальцбурга" хватило для достижения неплохого результата в гостях. Теперь им предстоит принять израильтян в домашних стенах, где они и размеры поля знают, и длину травы.

Смотрите видеообзор первого матча квалификации Лиги чемпионов "Маккаби" – "РБ Зальцбург".

Тель-Авив. "Блумфилд".

"Маккаби" – "РБ Зальцбург" 1:2

Голы: Битон (9) – Собослаи (49, с пенальти), Окугава (57)