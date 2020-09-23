Лига Чемпионов
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Определена форма, в которой Динамо сыграет с Гентом
Сегодня в преддверии матча Лиги чемпионов состоялось предматчевое совещание, на котором была определена форма, в которой сыграют "Гент" и "
В частности киевляне сыграют в своем "белом" комплекте.
Напомним, что поединок "Гент" - "Динамо" начнется в 22:00.
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Источник:Динамо
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