  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определена форма, в которой Динамо сыграет с Гентом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определена форма, в которой Динамо сыграет с Гентом

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Определена форма, в которой Динамо сыграет с Гентом
Новина українською

Сегодня в преддверии матча Лиги чемпионов состоялось предматчевое совещание, на котором была определена форма, в которой сыграют "Гент" и "Динамо".

В частности киевляне сыграют в своем "белом" комплекте.

Напомним, что поединок "Гент" - "Динамо" начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...