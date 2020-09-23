Клопп или Флик? КДБ или Нойер? Названы претенденты на звание лучшего тренера и игрока сезона

Пресс-служба УЕФА представила номинантов на награду лучшему игроку сезона-2019/20. На приз претендуют хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, форвард "Баварии" Роберт Левандовский и вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

Де Брюйне в прошлом сезоне сделал 20 голевых передач и забил 13 мячей. Левандовский оформил 55 голов в 47 матчах во всех турнирах за "немецкую" машину. Нойер за всю кампанию-2019/20 пропустил всего одну игру "Баварии" в Бундеслиге, в ЛЧ он провел 6 матчей на ноль.

Также УЕФА представил претендентов и на награду лучшему тренеру сезона-2019/20. На приз претендуют Ханс-Дитер Флик ("Бавария", требл), Юрген Клопп ("Ливерпуль", первое за 30 лет чемпионство клуба и Суперкубок УЕФА) и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг", первый в истории "быков" полуфинал ЛЧ).

Имена победителей станут известны во время жеребьевки группового этапа ЛЧ (1 октября).