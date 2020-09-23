Калиниченко: Под руководством Луческу у Динамо стала видна некая собранность

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко оценил шансы "Динамо" в первом выездном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Гентом".

"Динамо" Киев сейчас представляет из себя немного другую команду, нежели в прошлом сезоне. Под руководством Луческу стала видна некая собранность команды. В новом сезоне она пока ни разу не проиграла, начав футбольный год с победы над самым своим главным соперником, донецким "Шахтером".

После этого, правда, была одна нулевая ничья с "Десной". Но с этой командой сейчас трудно справиться и даже ничья, в принципе, удовлетворительный результат. В остальных матчах "Динамо" довольно уверенно побеждало.

"Гент" же не может похвастаться такими результатами в новом сезоне. Бельгийский клуб в августе потерпел четыре поражения. В сентябре он выступал пока также не идеально. Но, по моему мнению, киевлянам все равно будет не так просто с ними.

В этой игре, думаю, команды обязательно забьют. Но вряд ли дело обойдется одним мячом. Если будет вести "Динамо", то "Гент" обязательно постарается не закончить домашний матч без забитых голов со своей стороны", - сказал Калиниченко.