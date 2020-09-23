Месси занял 4-е место в голосовании за лучшего игрока сезона УЕФА, Роналду - 10-е

Сегодня УЕФА назвал трех футболистов, которые претендуют на приз лучшего игрока сезона. В список попали Роберт Левандоский, Кевин де Брюйне и Мануэль Нойер.

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Известен также перечень игроков, которые заняли места с 4-го по десятое. Лионель Месси с Неймаром поделили четвертую строчку, Криштиану Роналду стал десятым.

4. Лионель Месси ("Барселона") - 53 очка

4. Неймар ("Пари Сен-Жермен") - 53 очка

6. Томас Мюллер ("Бавария") - 41 очко

7. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 39 очков

8. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 27 очков

9. Джошуа Киммих ("Бавария") - 26 очков

10. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 25 очков

Отметим отдельно, что впервые с 2010-го года Месси или Роналду не вошли в тройку претендентов.