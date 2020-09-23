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Месси занял 4-е место в голосовании за лучшего игрока сезона УЕФА, Роналду - 10-е

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эра великих заканчивается

Месси занял 4-е место в голосовании за лучшего игрока сезона УЕФА, Роналду - 10-е
UA-Футбол
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Сегодня УЕФА назвал трех футболистов, которые претендуют на приз лучшего игрока сезона. В список попали Роберт Левандоский, Кевин де Брюйне и Мануэль Нойер.

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Известен также перечень игроков, которые заняли места с 4-го по десятое. Лионель Месси с Неймаром поделили четвертую строчку, Криштиану Роналду стал десятым.

  • 4. Лионель Месси ("Барселона") - 53 очка
  • 4. Неймар ("Пари Сен-Жермен") - 53 очка
  • 6. Томас Мюллер ("Бавария") - 41 очко
  • 7. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 39 очков
  • 8. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 27 очков
  • 9. Джошуа Киммих ("Бавария") - 26 очков
  • 10. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 25 очков

Отметим отдельно, что впервые с 2010-го года Месси или Роналду не вошли в тройку претендентов.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
23.09.2020 в 18:40
Время неумолимо для всех. Но до кое кого не доходит
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dmtroyan (Полтава)
23.09.2020 в 18:37
Только за первой тройкой не было такого ажиотажа приобрести их.
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Algrab (Костопiль)
23.09.2020 в 18:27
оленю, фас!
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