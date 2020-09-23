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Гент - Динамо. Яремчук, Безус, Пластун, Забарный, Супряга и Родригеш выйдут в стартовом составе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Гент - Динамо. Яремчук, Безус, Пластун, Забарный, Супряга и Родригеш выйдут в стартовом составе
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов Гент – Динамо.

Гент: Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Оджиджа-Офоэ, Яремчук, Безус, Депуатр.

Запасные: Коосеманс, Ньянгбо, Мохаммади, Ботака, Маррех, Кляйндинст, Арсланджич.

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Леднев, Андриевский, Сирота.

Напомним, что матч "Гент" - "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 21:05
Тільки перемога!
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