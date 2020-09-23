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Засчитали не сразу. Супряга открыл счет в матче с Гентом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Офсайда не было

Засчитали не сразу. Супряга открыл счет в матче с Гентом
UA-Футбол
Новина українською

Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".

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Киевляне в первом тайме смогли открыть счет, после того как Супряга откликнулся на передачу Буяльского. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, однако ВАР помог ему разобраться в ситуации.

Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Гент Владислав Супряга
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
23.09.2020 в 22:34
Гена что-то нашей 2-й лиги
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ts0y (Чернигов)
23.09.2020 в 22:25
Дк забило, Ребров забил, пока сказка))
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+1
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kalan-86 (Анкара)
23.09.2020 в 22:38
Дай Бог и ДК и Фради выйти в группу ЛЧ! Держим кулаки!
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