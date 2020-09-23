Засчитали не сразу. Супряга открыл счет в матче с Гентом

Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".

Киевляне в первом тайме смогли открыть счет, после того как Супряга откликнулся на передачу Буяльского. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, однако ВАР помог ему разобраться в ситуации.

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