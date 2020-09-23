Лига Чемпионов
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Засчитали не сразу. Супряга открыл счет в матче с Гентом
Офсайда не было
Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".
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Киевляне в первом тайме смогли открыть счет, после того как Супряга откликнулся на передачу Буяльского. Сначала арбитр зафиксировал офсайд, однако ВАР помог ему разобраться в ситуации.
Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
23.09.2020 в 22:34
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ts0y (Чернигов)
23.09.2020 в 22:25
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kalan-86 (Анкара)
23.09.2020 в 22:38
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