Лига Чемпионов. Мольде - Ференцварош 3:3. Пропасть и вершина характера

Лига Чемпионов. Четвёртый Квалификационный раунд. Первый матч

Мольде. "Мольде Стадион"

"Мольде" - "Ференцварош" 3:3

Голы: Джеймс 55, Вольфф Эйкрем 66, Эллингсен 83 - Боли 6, Узуни 53, Харатин 87 (пен.)

"Мольде": Линде, Винго, Грегерсен, Эллингсен, Хауген, Аурснес, Хуссаин, Э. Хестад, Вольфф Эйкрем (Омойджуанфо 81), Кнудтзон (Бринхильдтсен 57), Джеймс (Болли 89)

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Чивич, Харатин, Сомалия (Сигер 71), Лайдуни, Узуни, Боли (Зубков 73), Нгуен (Исаэль 88)

Предупреждения: Аурснес 9, Кнутдзон 43, Хуссаин 58, Грегерсен 90+7

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

"Мольде" и "Ференцварош" в 21-ом веке не попадали в группы Лиги Чемпионов. Венгерских и норвежских команд там не было 11 лет вообще. Так что на плечах у этих сидела вся их страна. Фради на этот раз были фаворитом, что таило в себе особые опасности. Хотя этот статус признавали и в Норвегии. Тем более, что "Мольде" проиграл четыре из пяти последних матчей лиги, а в ЛЧ прошёл "Карабах" лишь в серии пенальти, отбиваясь до этого. Игравший в Норвегии форвард венгров Франк Боли даже заявил, что его команда разгромит соперника. И, наверное, такие песни, как и 2:0 по ходу матча, сыграли злую шутку.

Фради забили в дебюте и "Селтику", и загребскому "Динамо", и "Мольде". Причём стратегически последний гол был выстроен идеально. Две-три минуты давления, затем вроде бы отступление... и заброс Нгуена в отрыв правому защитнику Ботке. Тот легко нашёл во вратарской Боли. Затем гости отошли назад и повторили и ошибки двух предыдущих матчей. Дибус и левый защитник Чивич плохо разыграли, после чего Джеймс должен был попадать головой метров с семи. Чивич и далее позволял опасные "кроссы". Правда, в целом "Ференцварош", вернув себе мяч минуты с 20-ой, контролировал ситуацию, устроив игру без ворот.

Второй тайм начался очень похоже. Хозяева довольно серьёзно давили, а Ботка навесил на голову Узуни, забившему победный гол хорватам. Правда, и на этот раз повторилась другая ошибка матча против "Динамо" - Джеймс без помех пробил головой после подачи углового. На этот раз ещё и не удалось успокоиться и вернуть себе мяч. Настолько, что хорошая комбинация с правого фланга низом была завершена автором ассиста Джеймсу Вольффом Эйкремом чётким ударом низом. А до этого даже не удалось вбросить аут по правилам. Сергей Ребров ещё и опоздал с заменами, продлив минуты глухой обороны своей команды.

Третий гол также не удивил. Аурснес чётко навесил со штрафного на голову Эллингсену. А незадолго до этого Джеймс прорвался к вратарю. Харатин успел вернуться, соперник попал ему в руку, и украинца спас ВАР. После просмотра видео арбитр правильно решил, что рука прикрывала корпус. Выручил ВАР гостей и в атаке. Зубков попал в руку Бринхильдтсену. Здесь также решение было правильным, ведь если бы не рука - мяч летел бы далее, в сторону ворот. Так что "Ференцварош" вышел из матча с хорошим результатом. И может говорить о сильном характере. Но где был этот характер в другие минуты второго тайма?

Игроки обеих команд не случайно покидали поле с хмурыми лицами. Они не могут быть довольны ни игрой, ни результатом в целом. О целостности и стабильности и речи не было. В Будапеште придётся многое исправлять. И там будет ещё жарче!