Сыграла замена. Гент сравнял счет в матче с Динамо после углового

Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".

Забив в начале первого тайма, в самом его конце команда Луческу пропустила. Обидчиком стал Кляйндинст, который пробил после подачи углового. Отметим явную ошибку Бущана, а также тот факт, что форвард вышел на замену в середине тайма вместо Яремчука.

Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.