Лига Чемпионов
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Сыграла замена. Гент сравнял счет в матче с Динамо после углового
К перерыву счет равный
Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".
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Забив в начале первого тайма, в самом его конце команда Луческу пропустила. Обидчиком стал Кляйндинст, который пробил после подачи углового. Отметим явную ошибку Бущана, а также тот факт, что форвард вышел на замену в середине тайма вместо Яремчука.
Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
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