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Луческу обошел Лобановского по количеству матчей в еврокубках с украинскими клубами

Лига Чемпионов
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У Мирчи уже 136 матчей в Европе

Луческу обошел Лобановского по количеству матчей в еврокубках с украинскими клубами
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обошел по количеству матчей во главе украинских команд в еврокубках экс-наставника киевлян Валерия Лобановского.

Поединок с "Гентом" стал 136-м для Луческу в еврокубках с украинскими клубами, в то время как у Лобановского во главе "Динамо" 135 матчей.

Под руководством румынского наставника "Шахтер" и "Динамо" провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а "горняки" еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

На третьем месте на данный момент находится Мирон Маркевич, который с "Металлистом", "Днепром" и "Карпатами" в еврокубках сыграл 79 матчей.

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В статье: Мирча Луческу Мирон Маркевич Валерий Лобановский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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