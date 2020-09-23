Луческу обошел Лобановского по количеству матчей в еврокубках с украинскими клубами

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу обошел по количеству матчей во главе украинских команд в еврокубках экс-наставника киевлян Валерия Лобановского.

Поединок с "Гентом" стал 136-м для Луческу в еврокубках с украинскими клубами, в то время как у Лобановского во главе "Динамо" 135 матчей.

Под руководством румынского наставника "Шахтер" и "Динамо" провели 90 матчей в Лиге чемпионов (88 и 2 соответственно), а "горняки" еще 45 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

На третьем месте на данный момент находится Мирон Маркевич, который с "Металлистом", "Днепром" и "Карпатами" в еврокубках сыграл 79 матчей.