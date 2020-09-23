ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови

***

Ночами сниться їм в жахливім сні,

Як Ліга чемпіонів вже буде чужою.

То Брюгге, то Аякс, або ж швейцарські хлопці молоді

Все стануть на шляху горою. Аж тут, як марево, сигнал доноситься крізь сон…

Не розбереш – де вигадка, а де футбольний сюр.

Той, хто вбухує в команду мільйон,

Приймайте, каже – сам Містер, без купюр. І вже на горизонті чути славний європейський гімн,

Бонусом от-от поповниться скарбничка,

Але ж біда – ідейних розриває буревій.

"Луческу – геть", "Луческу ворог". І це вже звичка. Це НЕ як між сім'ями Монтеккі й Капулетті,

Любов і ненависть… Та ні – історія чи результат.

АЗ подоланий, і Гент в полоні кулеметів,

Але ж пробачити непросто, чи не так?

***

Мирча Луческу заблаговременно постелил соломку: мол, в этом раунде Лиги чемпионов важен исключительно результат. То есть, ожидать надо того же, что и в матчах против АЗ и "Шахтера": прагматичной игры по ситуации. Стратегия менялась разве что под влиянием того обстоятельства, что в противостоянии с "Гентом" – два, а не один, матчи.

Составом тренер не удивил. Сейчас ситуация такова, что удивить и не мог. Вербич и Цыганков остались в резерве и воспринимались болельщиками как ресурс для усиления команды в течение игры. Родригес и Де Пена поддерживали Супрягу из глубины, Шапаренко, Сидорчук и Буяльский сформировали треугольник в центре поля. Караваев и Кендзёра расположились на флангах обороны, а Мыколенко был призван помогать Забарному в центре защиты перед воротами Бущана.

"Гент" вышел со всеми тремя украинцами в основе. Яремчук и Пластун ожидались заранее, а вот Безусу место в стартовой "одинадцатке" мало кто отдавал. Роман не в оптимальной форме, но Свен Кумс травмирован, поэтому именно Безусу доверили конструктив.

Однако конструктива этого у "Гента" в первом тайме было мало. Команда ничего не создала у ворот и играла, похоже на то, именно так, как ей позволял соперник. На стартовых минутах оба коллектива пытались откреститься от мяча. В конце концов, такая волокита завершилась несколькими атаками "Динамо", во время одной из которых издали пробил Супряга, а в другой, - уже на девятой минуте, - Влад отметился дебютным голом в еврокубках.

Гол организовал Караваев своим рейдом по левому флангу. Пройдя к линии ворот, Александр в стиле "Шахтера" времен Мирчи Луческу откатил мяч назад под удар Виталию Буяльскому. У того мяч срезался с ноги, но ровно настолько, чтобы прошла передача на Супрягу на дальнюю штангу. Игорь Пластун задержался, поэтому нападающий "Динамо" избежал офсайда, что и подтвердила система ВАР.

Забив, "Динамо" радо-любо отдало сопернику мяч, а "Генту" уже как-то не с руки было отказываться от него. Однако к воротам Бущана киевляне "буйволов" почти не подпускали. Дальний удар Безуса в створ – это уже что-то в игре под дождем. Но вратарь был внимательным, а в статистике данный момент "компенсировался" ударом Де Пены со штрафного. И все бы так плавно и докатилось до перерыва, если бы Георгий Бущан не ошибся при выходе из ворот при подаче углового. Безус заработал корнер, Дорш подал, а Кляйндинст, вышедший на поле вместо Романа Яремчука, получившего травму, перевисел Супрягу в воздухе и наказал голкипера за невнимательную игру.

"Гент" вдохновился благодаря этому успеху, но заканчивался тайм так же, как начинался – атаками "Динамо". И опасным ударом Томаша Кендзёры после передачи от углового флажка. Результативная ничья – неплохой результат, но могло быть и лучше.

Трудно было спрогнозировать, рискнет ли "Динамо" после перерыва. Но сам Бог велел, точнее, Роман Безус, который заработал удаление за две желтые карточки в течение трех минут. Претензий к арбитру быть не может – только к себе. Футболисты же "Динамо" не сразу поняли, что произошло. Минут десять они просто держали мяч и только после этого начали атаковать. Активно. Забивать могли Буяльский, Цыганков и Вербич, но внимательно играл голкипер Руф. А иногда самым "динамовцам" не хватало проворности.

Но помогла удача. Именно благодаря счастливому стечению обстоятельств мяч после удара Цыганкова на 79-й минуте рикошетом от Пластуна оказался на левом краю штрафной площади у Де Пены и Карлос нашел слабое место долговязого вратаря, забив в "калитку" – 1:2.

Луческу как никто хорошо чувствует такие моменты. Чувствует, когда и где можно дожать. Поэтому "Динамо" и атаковало, поэтому пыталось даже забить третий. Это была классическая охота на жертву с кровоточащей раной.

И эта охота продлится в Киеве. С надеждой, что добыча окажется на крючке.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч.

Бельгия. Гент. "Геламко Арена". 23.09.2020

Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2

Голы: Тим Кляйндинст 41 - Владислав Супряга 9, Карлос Де Пена 79

"Гент": Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес, Майкл Нгаде-Нгаджу, Игорь Пластун, Нури Фортуна - Никлас Дорш, Элиша Овусу - Роман Безус, Роман Яремчук (Тим Кляйндинст 25), Вадис Оджиджа-Офое (Джордан Ботака 62) - Лорен Депуатр (Милад Мохаммади 72)

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Виталий Мыколенко, Илья Забарный, Александр Караваев - Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 82) - Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 59), Карлос Де Пена - Владислав Супряга (Беньямин Вербич 67)

Предупреждения: Нурио Фортуна 13, Роман Безус 50, Роман Безус 53, Вадис Оджиджа-Офое 56 - Жерсон Родригес 31, Владимир Шепелев 87

Удаление: Роман Безус 53 (две желтые)