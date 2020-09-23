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ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Черный день для украинцев Гента

ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

***

Ночами сниться їм в жахливім сні,
Як Ліга чемпіонів вже буде чужою.
То Брюгге, то Аякс, або ж швейцарські хлопці молоді
Все стануть на шляху горою.

Аж тут, як марево, сигнал доноситься крізь сон…
Не розбереш – де вигадка, а де футбольний сюр.
Той, хто вбухує в команду мільйон,
Приймайте, каже – сам Містер, без купюр.

І вже на горизонті чути славний європейський гімн,
Бонусом от-от поповниться скарбничка,
Але ж біда – ідейних розриває буревій.
"Луческу – геть", "Луческу ворог". І це вже звичка.

Це НЕ як між сім'ями Монтеккі й Капулетті,
Любов і ненависть… Та ні – історія чи результат.
АЗ подоланий, і Гент в полоні кулеметів,
Але ж пробачити непросто, чи не так?

***

Мирча Луческу заблаговременно постелил соломку: мол, в этом раунде Лиги чемпионов важен исключительно результат. То есть, ожидать надо того же, что и в матчах против АЗ и "Шахтера": прагматичной игры по ситуации. Стратегия менялась разве что под влиянием того обстоятельства, что в противостоянии с "Гентом" – два, а не один, матчи.

ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови - изображение 1

Составом тренер не удивил. Сейчас ситуация такова, что удивить и не мог. Вербич и Цыганков остались в резерве и воспринимались болельщиками как ресурс для усиления команды в течение игры. Родригес и Де Пена поддерживали Супрягу из глубины, Шапаренко, Сидорчук и Буяльский сформировали треугольник в центре поля. Караваев и Кендзёра расположились на флангах обороны, а Мыколенко был призван помогать Забарному в центре защиты перед воротами Бущана.

"Гент" вышел со всеми тремя украинцами в основе. Яремчук и Пластун ожидались заранее, а вот Безусу место в стартовой "одинадцатке" мало кто отдавал. Роман не в оптимальной форме, но Свен Кумс травмирован, поэтому именно Безусу доверили конструктив.

Однако конструктива этого у "Гента" в первом тайме было мало. Команда ничего не создала у ворот и играла, похоже на то, именно так, как ей позволял соперник. На стартовых минутах оба коллектива пытались откреститься от мяча. В конце концов, такая волокита завершилась несколькими атаками "Динамо", во время одной из которых издали пробил Супряга, а в другой, - уже на девятой минуте, - Влад отметился дебютным голом в еврокубках.

ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови - изображение 2

Гол организовал Караваев своим рейдом по левому флангу. Пройдя к линии ворот, Александр в стиле "Шахтера" времен Мирчи Луческу откатил мяч назад под удар Виталию Буяльскому. У того мяч срезался с ноги, но ровно настолько, чтобы прошла передача на Супрягу на дальнюю штангу. Игорь Пластун задержался, поэтому нападающий "Динамо" избежал офсайда, что и подтвердила система ВАР.

Забив, "Динамо" радо-любо отдало сопернику мяч, а "Генту" уже как-то не с руки было отказываться от него. Однако к воротам Бущана киевляне "буйволов" почти не подпускали. Дальний удар Безуса в створ – это уже что-то в игре под дождем. Но вратарь был внимательным, а в статистике данный момент "компенсировался" ударом Де Пены со штрафного. И все бы так плавно и докатилось до перерыва, если бы Георгий Бущан не ошибся при выходе из ворот при подаче углового. Безус заработал корнер, Дорш подал, а Кляйндинст, вышедший на поле вместо Романа Яремчука, получившего травму, перевисел Супрягу в воздухе и наказал голкипера за невнимательную игру.

"Гент" вдохновился благодаря этому успеху, но заканчивался тайм так же, как начинался – атаками "Динамо". И опасным ударом Томаша Кендзёры после передачи от углового флажка. Результативная ничья – неплохой результат, но могло быть и лучше.

Трудно было спрогнозировать, рискнет ли "Динамо" после перерыва. Но сам Бог велел, точнее, Роман Безус, который заработал удаление за две желтые карточки в течение трех минут. Претензий к арбитру быть не может – только к себе. Футболисты же "Динамо" не сразу поняли, что произошло. Минут десять они просто держали мяч и только после этого начали атаковать. Активно. Забивать могли Буяльский, Цыганков и Вербич, но внимательно играл голкипер Руф. А иногда самым "динамовцам" не хватало проворности.

ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови - изображение 3

Но помогла удача. Именно благодаря счастливому стечению обстоятельств мяч после удара Цыганкова на 79-й минуте рикошетом от Пластуна оказался на левом краю штрафной площади у Де Пены и Карлос нашел слабое место долговязого вратаря, забив в "калитку" – 1:2.

Луческу как никто хорошо чувствует такие моменты. Чувствует, когда и где можно дожать. Поэтому "Динамо" и атаковало, поэтому пыталось даже забить третий. Это была классическая охота на жертву с кровоточащей раной.

И эта охота продлится в Киеве. С надеждой, что добыча окажется на крючке.

ЛЧ. Гент - Динамо 1:2. На запах крови - изображение 4

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч.
Бельгия. Гент. "Геламко Арена". 23.09.2020
Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2
Голы: Тим Кляйндинст 41 - Владислав Супряга 9, Карлос Де Пена 79

"Гент": Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес, Майкл Нгаде-Нгаджу, Игорь Пластун, Нури Фортуна - Никлас Дорш, Элиша Овусу - Роман Безус, Роман Яремчук (Тим Кляйндинст 25), Вадис Оджиджа-Офое (Джордан Ботака 62) - Лорен Депуатр (Милад Мохаммади 72)

"Динамо": Георгий Бущан - Томаш Кендзёра, Виталий Мыколенко, Илья Забарный, Александр Караваев - Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 82) - Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 59), Карлос Де Пена - Владислав Супряга (Беньямин Вербич 67)

Предупреждения: Нурио Фортуна 13, Роман Безус 50, Роман Безус 53, Вадис Оджиджа-Офое 56 - Жерсон Родригес 31, Владимир Шепелев 87
Удаление: Роман Безус 53 (две желтые)

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В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Владислав Супряга
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Комментарии (105)
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hardcorepwnz (Украина)
24.09.2020 в 00:49
Отлично, просто отлично. Игра команды понравилась, ну и украинцы в составе соперника сыграли нам на руку Слава Украине)
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0
0
Геродот (Винница)
24.09.2020 в 00:40
Наша пресса часто преувеличивает силу соперников украинских команд. Почитаешь, так прямо чуть ли не гранды. А на самом деле они оказываются довольно посредственными командами. Особенно это касается команд из чемпионатов Бельгии, Голландии, Чехии, Венгрии и т.п. Матч Динамо с Гентом сегодня это еще раз подтвердил. Динамовцы выглядели интереснее, забили два гола. Гент ничем не удивил, а после удаления Безуса и вовсе сник, перейдя лишь пару раз на половину поля Динамо. Ничего в этом удивительного нет. В Генте на ведущих ролях наши три игрока, которые особо и в нашем чемпионате не блистали. Так что победа Динамо закономерна. Они создали хороший задел для выхода в групповой этап Лиги чемпионов, чего я им и желаю.
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
24.09.2020 в 00:38
вітаю всіх боліл з важливою перемогою,але грою я не задоволений(не вміння розкатати зайвого) особливо по грі в більшості,якби не фарт то 2 гола б не було і моментів майже не створювали.Хочу 2 слова по Супрязі-ще не готовий взагалі,ні разу за мяч не зацепився,вийшов Вербич і зразу 2 кіно.Ну і хай фарт нас не покидає,бо гри сильної ще немає.Удачі ВКДК!
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+1
-2
Comment06 (Украина)
24.09.2020 в 00:36
С уверенной победой, киевляне! Теперь только чудо помешает Динамо стать вторым украинским клубом (в кои века!) в групповом турнире ЛЧ, да еще и существенно пополнить общую и свою копилку (+4 бонусных). Молодцы! Конечно, футбольный Бог сейчас на стороне Динамо( вспомним 3 гола с трех ударов Шахтеру, инфарктный первый тайм с АЗ , там же две перекладины за 5 сек, скандальный выигрыш у Львова, сегодняшний гол Супряги имени ВАРа, глупое удаление Безуса, гол де Пены в калитку вратарю после двойного рикошета). Но что-то в игре появилось динамовское Лобановского прошлых лет(кто помнит Динамо74-75,85-86,98-99)- рисунок игры, уверенность в своих силах. И это бесспорная заслуга Мирчи Луческу.- без единого усиления так преобразить команду! Снимаю шляпу перед ним и И. Суркисом! Конечно, такая игра еше далека от плей офф ЛЧ, но впереди куча времени, і, здається, все здійсниться!
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+1
-2
oleg dynamo (львівська)
24.09.2020 в 00:42
100%
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:45
Все верно, кроме "скандальный выигрыш у Львова" - это "шкандаль" для эксперДов ф1\2\3
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+2
0
мы за динамо (киев)
24.09.2020 в 00:34
ти подиви яка безус падлюка. я думав шапаренка відразу замінити доведеться.суддя відсудив якісно.гент грає на рівні середняка упл. в києві з ним проблем не виникне.
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
24.09.2020 в 00:48
Акела ПРОМАХНУВСЯ ДВІЧІ! Якщо придивитися, то на якусь долю секунди спізнювався та замість м'яча наступав на ступню! А це боляче, а що ненавмисно...
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
24.09.2020 в 00:26
Просто цыган навел порчу на Безуса
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+1
0
Jovan Markoski
24.09.2020 в 00:24
У дырявых наконец-то появился тренер!
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+2
-10
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:25
мы рады за вас ,что у вас появился тренер))..интересно ,что вы там тренируете,как раком становиться?
Ответить
+4
-1
Jovan Markoski
24.09.2020 в 00:27
В конце чемпионата увидишь, дыркофан.) Вам не привыкать быть вторыми после Шахтера.)
+1
-7
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:28
Как у вас тренировки проходят?...в рот берёшь нормально уже?..все дырки рабочие у тебя?..видно уже трненерскую работу?
+2
0
Jovan Markoski
24.09.2020 в 00:31
Не знаю, что ты там тренируешь, но очко и рот у тебя постоянно открыты.)
+1
-4
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:33
послушай,не съезжай с базара,ты жы сам написал,что у вас дырявых появился тренер,а теперь переводишь стрелки
+1
0
Jovan Markoski
24.09.2020 в 00:34
Я про вас писал.) Дырявые это вы, фк динамо (или фк дырка, или фк дыряво)...
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:35
Jovan Markoski, шалава-дешевка, иди сосни, футбол не твое.
+3
-1
Jovan Markoski
24.09.2020 в 00:37
DynamoKiyv, зачем мне заниматься твоим любимым делом?)
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:46
Jovan Markoski, ты боярки перепило, чепушило. И все напутало. Иди на йух шалава.
0
0
Jovan Markoski
24.09.2020 в 00:48
DynamoKiyv, возьми моего обрезанного куйца за щеку и расслабься.)
0
0
Vova Andrienko
24.09.2020 в 00:48
Как там Шахтер с Вынныками сыграл??? Наверное разгром?
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:21
И хочу заметить,всего лишь 60 комментариев!..проиграй Динамо ,уже было бы за 200 комментов,от всяких чепушил -глоров даунецкого шохтьора!
Ответить
+5
-2
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:23
У них двойной траур и + комендантский час.
Ответить
+4
-3
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:24
В лечебницы так быстро отключают интернет?
+3
-2
Одинзавсех (Харьков)
24.09.2020 в 00:28
Глупость Вы написали, уважаемый. Не судите по себе и не разжигайте вражду, будет Вам же легче жить.
Ответить
0
-2
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:29
Какая глупость?..это факт,что после проигранных игр,набегает толпа даунецких глоров,и начинают испражняться
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:36
amg333 (Kyiv ) правда 100%
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
24.09.2020 в 00:36
А киевляне все сугубо интеллигенции, в комментариях не срут? Забавный ты
Ответить
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:46
нельзя сравнивать 4-5 против 30-40
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
24.09.2020 в 00:17
Чесно кажучи я сьогодні очікував розгрому Гента.Це ж команда так собі....,наш Колос сильніший.Але чи то погода сильно вплинула,чи то надмірна обережність киян...Не склалось.Всіх з перемогою,хай навіть не дуже впевненою!
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+4
-1
garry1530962 (Новомосковск)
24.09.2020 в 00:13
Готовьтесь. Сейчас прозвучит очень смешная шутка. Игру сделали наши "шпионы". Сначала задержался Пластун, не было офсайда, первый гол. Потом ушел с поля Яремчук (не, канешна, отмазали, сказали - травма, но мы ж понимаем, шо просто тупо слинял, типа, не хочу против своих играть). Потом сел на красную Безус (две желтые за 3 минуты, часто бывает?). Потом рикошет от Пластуна, второй гол. А теперь скажите, что я не прав.
Ответить
+9
-1
Одинзавсех (Харьков)
24.09.2020 в 00:18
Да, Вы уважаемый, правы, Вы очень наблюдательны. Действительно, Яремчук уходил сам и не хромал.Ну, думаю, это шутка. А то многие нас с Вами не поймут и обругают.
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+3
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.09.2020 в 00:19
Кто б сомнивался Украинцы должны своим помогать
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:25
Динамовцев "бывших" не бывает. Вот, Безус нам помог))
+1
0
grasshopper1 (Харьков)
24.09.2020 в 00:21
Бущана в свою очередь перекупили? Он работал на обе разведки?
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:24
Чужой среди своих
+1
0
Po4eson (Одесса)
24.09.2020 в 00:13
Вот вам и ответ - где сердца, а где тренер с головой. За полтора месяца поставить рисунок игры - это чего то стоит. Молодцы ребята из Динамо и молодец Мирча Михайлович. Суркис таки на данном этапе выхватил джекпот
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+5
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.09.2020 в 00:11
Не плохой матч. Не Зоря Шахтёр но все же. Ещё и результат очень не плохой. Задел есть и важные очки в копилку тоже. Поздравляю всех с победой
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+9
0
pilips111 (Чернигов)
24.09.2020 в 00:10
Победили и молодцы, но уровень команд равный. Что они будут делать в группе???
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+1
-9
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.09.2020 в 00:13
Что завтра Десна будет делать?
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+7
0
Aalex-696 (Немирів)
24.09.2020 в 00:14
А йому пофіг, аби на Динамо щось дристанути.
+8
0
Po4eson (Одесса)
24.09.2020 в 00:14
В группе будут играть и с большой вероятностью пойдут с третьего места в ЛЕ. Как и Шахтёр
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+6
0
grasshopper1 (Харьков)
24.09.2020 в 00:22
Терпеть и учиться играть. И это прекрасно. Для Динамо и сборной
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+2
0
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:08
Кто-то подскажет,румынский судья получил шубу или нет?..все таки помог Динамо сегодня))))
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+4
-6
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:15
точно знают: таврия19752009, kolibri и там еще есть "типочки" из Одессы и Кривого Рога)))
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+5
0
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:17
Как ,а эти гении мысли-матч футболыч,тиран,адэситы,инспектор,жид???...как без этих сектантов свидетелей передачи шуб??
+4
0
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:38
Эти просто "пердят", а те точно про шубы знают ;-)
0
0
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Spokoyno (Киев)
24.09.2020 в 00:07
Тепер я краще розумію УЧ коли він казав, якщо Ґітлер нападе на пекло, він пару теплих слів скаже про Знов таки коли команда попаде під керівництва хоч старого але тренера вона виглядає краще.
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+4
0
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usovvictor (Kharkov)
24.09.2020 в 00:07
...да, кстати, можно поздавить Динамо - у него появился тренер...
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+11
0
grasshopper1 (Харьков)
24.09.2020 в 00:13
Крайне пессимистично я по приходу я был настроен. Но сейчас - здоровья Луческу подольше хорошего. Вот что я скажу
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+7
0
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usovvictor (Kharkov)
24.09.2020 в 00:25
...так видел - ребята то в норме, вот и писал здесь тренера тренера тренера, ведь коллектив то здоровый, но неуправляемый. Пришел "дедушка", да какой - ярый противник. Успокоил, утешил, ...и понеслось. Ведь на глазах "переобулись" и вмах пошли..., вот тебе и "тренер"....
+1
0
Aalex-696 (Немирів)
24.09.2020 в 00:07
Кращі гравці матчу - Безус і Пластун))) Один вилучився, а інший причетний до обох голів у власні ворота))) Динамо і всіх вболівальників вітаю з перемогою, сподіваюсь, що група ЛЧ буде у нас, а не у Гента.
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+6
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.09.2020 в 00:06
Перед матчем был согласен на 1-1, а сейчас разочарован что незабили третий. Очень тяжелая победа в сложнейших погодных условиях над очень непростым соперником. Первые и последние 25ти минутки топп, хотя в целом еще сырои, но местами очень даже симпатично. Всех насс с победой, ждем ответочку, ох как онаоткрыть близко уже эта ЛЧ..
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+11
0
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Serega1111 (Киев)
24.09.2020 в 00:06
Идет перестройка команды. Что-то получается (реанимированы Родригес и Шапаренко, в атаке команда уже вроде сыграннее чем при Михе, да и защита уже может сдержать соперников типа АЗ), что-то нет -если соперник хорошо организован в защите - большие проблемы. Но не имея надежного вратаря - все это будет до одного места. А Бущан точно таковым не является и никакой домнул ему не поможет. И со Львовом и в этом матче к голам привели его неуверенные действия. Пока везет, но если пройдут дальше будут соперники сильнее - и такая игра вратаря будет стоить очков. Что-то с вратарями система у Динамо дала сбой - после классных Шовковского и Кернозенка, достаточно неплохих Рыбки, Худжамова та и тот же Бойко в Днепре хорошо играл, пошли вратари уровня Рудька и Бущана. И по поводу усиления вратарской позиции действий не видно(
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+7
-3
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:10
Думаю что если справа Тымчик, слева Миколенко - атака будет лучше выглядеть. Кендзьора бьет в штрафную, при этом Цыганков оттянулся назад на пас (нечто похожее было с Вербичем, тогда Шапаренко забил, но это больше "фартануло"). Правоногий Караваев слева все таки больше "затычка", чем атака (хотя и справа от также не "ахти").
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
24.09.2020 в 00:19
Согласен. И защита думаю в перспективе у Динамо должна быть очень хороша. Игра Забарного пока нравится, молодой, но отдельных моментах действует уверенно, словно ему уже тридцатка, хотя конечно ошибки будут еще, без этого никак. Подтянется Попов, может еще восстановится Бурда, сыграются и будет - огонь.
+2
0
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Serega1111 (Киев)
24.09.2020 в 00:21
Караваев - в принципе изначально вроде был игрок атаки. Даже не ожидал что его вообще будут использовать в Динамо в защите. Да он так играл в сборной, но там другая ситуация - полузащита мощнее, может подержать мяч и нагрузка поменьше. Левого защитника он сегодня наверное играл впервые в карьере - поэтому получилось как получилось
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:39
"Левого защитника он сегодня наверное играл впервые в карьере - поэтому получилось как получилось" - здрасьте
0
0
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Serega1111 (Киев)
24.09.2020 в 00:44
"здрасьте" - я что-то пропустил? а когда он играл на этой позиции?
0
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:48
Serega1111, судя по всему пропустил))
0
0
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:21
Михайлова давно на пенсию пора списать. Он сам лажал на выходах постоянно и все его "ученики" точно так же лажают, как и он сам.
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+2
0
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Drovko (Lviv)
24.09.2020 в 00:05
Нормас. Нам очки в таблицю кофів потрібні
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+6
0
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usovvictor (Kharkov)
24.09.2020 в 00:05
....конечно спобедой, но я бы не трубил в дуду. Супряга - чисто психологическая проблема, неуверенность. Родригес - нестабилен, игра не пошла явно. Провалы..., забили и утихли, вместо того, чтобы дожимать, ...отдадим это нервозности, все таки такой первый матч. Луческо как всегда с полотенцам, ребята, ну пожалейте "старичка", что на накидку денег нет, уже вон сопли, но стоит переживает. Вообщем итог конечно на табло, но где динамовская наглость, или Луческо все "сьел". Все таки ожидал напора и проникновения, но видно осторожность победила. Ладно - главное на табло, ну а дома сам бог дал... Игра оставила все таки двоякое впечатление, играли то в большинстве...
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+9
0
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:11
Полотенце у деда на фарт))
Ответить
+3
0
Aalex-696 (Немирів)
24.09.2020 в 00:11
Рушник на голові - на фарт, згадай суперкубок)))
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+4
0
Одинзавсех (Харьков)
24.09.2020 в 00:14
Будем надеется, что аппетит придет во время еды. После таких матчей, с такими соперниками появится дух победителей. Ведь давно не побеждали в ЛЧ.
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+3
0
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:40
При Реброве еще
0
0
мы за динамо (киев)
24.09.2020 в 00:47
це ще не лч
0
0
Одинзавсех (Харьков)
24.09.2020 в 00:05
Всех любителей футбола Украины с победой. Хотя со вторым голом немного повезло (попасть вратарю между ног), победа была заслуженной, на победу наиграли. Соперник, конечно, не очень, но сейчас, как раз, и нужна тренировка с повышенной ответственностью, чтобы войти в сезон и подготовиться к групповому турниру. Всех с победой, Динамовцам наша благодарность.
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+8
0
Vlad21
24.09.2020 в 00:03
Поздравления Динамо с победой и дополнительными баллами в рейтинге ФИФА для нашей страны. А название этого заголовка "Запах крови"- чтоб тебе запах крови долгое время спать не давал. Это только придурки такое могут придумать. Это спорт, это футбол, это игра и спор разных футбольных интеллектов. Иди на бойню и нюхай там запах крови. Здесь соревнуются молодые парни из разных футбольных школ, здесь побеждает великий спортивный дух и выносливость, здесь психологическая устойчивость и выносливость.
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+9
-1
Одинзавсех (Харьков)
24.09.2020 в 00:21
Согласен с Вами. Название статьи, по моему скромному мнению, просто идиотское.
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+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
24.09.2020 в 00:03
*Тебе бы книжки писать... начальник...*А хто буде в Києві за здобич - побачимо... просто дивишся на то все, і навіть страшно уявити, що буде в ЛЧ... хоча... така червона картка в Києві в другий бік - і "Гент" не буде м'яч впоперек поля катати... і стояти, вийшовши на пару хвилин на заміну, так, як той Шепелєв...
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 00:02
Вітаю! В групі буде значно важче! Ще б Десна вже сьогодні пройшла Вольфсбург...
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+11
0
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:19
Не кажи гоп
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2020 в 00:02
оффтоп - Рух-Шахтер - 1:1???!!!!!1111
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+7
0
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:04
2 приятные новости за вечер)))
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+6
0
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:04
Да,это все судья виноват,бегал в шубе Динамо,Степашка тоже получил шубу за гол,и как сообщает анал 1 и 2,все игроки Руха уехали с шубами)))..одним словом шубный день
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+5
0
football_soccer (Украина)
24.09.2020 в 00:02
аппетит приходит во время еды. Еще в июле для динамо выход в ЛЧ никто в здравом уме не предсказал бы. А сейчас уже НЕ выход в ЛЧ станет чем-то непостижимым . Как быстро смещаются горизонты при нормальном тренере
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+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2020 в 00:06
почему не предсказал бы? благодаря хорошему клубному рейтингу ДК не получило бы в соперники никого из топов. игроки норм, а тренеры были такие, что Цыган на их фоне сейчас выглядит как дядя Гвардиолы. скорее, никто в здравом уме не будет писать глупые напыщенные комментарии)
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+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
24.09.2020 в 00:02
Ми ж всі хотіли перемоги. Так ось і є. Молодці. Не покидало відчуття, що переможуть.
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+6
0
amg333 (Kyiv )
24.09.2020 в 00:01
Ну что ж -Браво федерация УЕФА)))..тянут Динамо за уши,удаляют игроков,ничего святого
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+4
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:04
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+5
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
24.09.2020 в 00:32
Та ні, то ж Суркіс домовився з нашими в Генті: Яремчук заробив травму, щоб не грати, Безус - вилучення, щоб вбити інтригу, а Пластун то затримається - і Супряга не в офсайді, то гольовий пас на де Пену￼￼
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+1
0
Saturn (Киев)
24.09.2020 в 00:01
Победа и в Африке победа
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+10
0
Golfik25 (Киев)
24.09.2020 в 00:00
Хороший результат, можно было и больше забивать, но где то мяч не шёл, где-то вратарь хорошо играл, а где то удаление сыграло свою роль и тяжело было защиту вскрыть. Но в целом хороший матч, контроль мяча, моменты есть, думаю в следующей игре ещё качественней сыграют. Главное не играть на ничью дома.
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+13
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.09.2020 в 23:57
"Мокруха" по-киевски!)) молодцы, результат - наше все. Помогли также травма Яремчука и психи Безуса, заметно, что без наших Гент теряет зубы
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+13
0
маматрахер228 (Киев)
23.09.2020 в 23:57
кто не с нами тот под нами!
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+1
-4
маматрахер228 (Киев)
23.09.2020 в 23:57
Динамо чемпоны, остальные антоны!!!
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+2
-6
amg333 (Kyiv )
23.09.2020 в 23:56
Что Динамо выиграли это хорошо,но Безуса судья мог и не удалять!!!...судья румын решил помочь цыгану)))
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+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
23.09.2020 в 23:58
они в 90е вместе сигаретами в Австрию контрабасили
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+2
-3
Lion Killer (Львів)
23.09.2020 в 23:59
теж не думаю, шо фол був на 2у жовту...
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+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:12
нормальна там жовта
+4
0
маматрахер228 (Киев)
23.09.2020 в 23:56
Легко для лучшего клуба европы!
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0
-7
маматрахер228 (Киев)
23.09.2020 в 23:56
изи для лучшего клуба Европы!
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0
-7
rivnenskyi (Рівне)
23.09.2020 в 23:56
Результат хороший. Проте могли краще, і мали краще зіграти. Не відчувалось такого бажання і азарту як з АЗ. В будь-якому випадку, в групу проходити мають. А там якщо не трапиться якесь чудо - третє місце і боротьба в Лізі Європи.
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+9
0
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:02
Давлел результат. Предпочли синицу
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+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.09.2020 в 23:55
Выиграли и хорошо, но нужно сказать отдельное спасибо Безусу. Если бы не он - могло быть тяжело
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+14
-1
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:01
Да уж, Безус прекрасно удалился на оба матча.
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+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
23.09.2020 в 23:54
Победа, хорошо. Но все равно не большое разочарование, надо было все решать в этом матче. Де Пена хоть и забыл, но сегодня думаю худший, после Бущана (так кричал, что все силы потратил, на прыжок не хватило).
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+13
-1
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DynamoKiyv (Київ)
24.09.2020 в 00:06
* забил
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
23.09.2020 в 23:54
Можно поздравить команду с результатом
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+17
0
Alexs22 (Киев)
24.09.2020 в 00:33
Пока - только с результатом.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
23.09.2020 в 23:54
Тут и так все было ясно повезло со жребием .надеюсь группа будет такая же лёгкая у Динамо
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+2
-14
Лекарь (село Дарница)
23.09.2020 в 23:55
А где "браво федерация"?
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+11
0
amg333 (Kyiv )
23.09.2020 в 23:59
Ага,и там судья в футболке Динамо бегал...надо же удалил игрока не из Динамо,а судьи не должны удалять игроков других команд,только игроков Динамо надо удалять,ну и игроков которые играют против шохтьора
+9
0


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