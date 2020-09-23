Лига Чемпионов
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Второй гол на выезде. Де Пена вывел вперед Динамо в матче ЛЧ
Будет победным?
Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".
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Практически весь второй тайм киевляни были в большинстве, но забить удалось лишь ближе к концу поединка. Однако, главное, что удалось. Героем эпизода стал Карлос де Пена.
Отметим, что видео всех голов, а также обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
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