Второй гол на выезде. Де Пена вывел вперед Динамо в матче ЛЧ

Киевскому "Динамо" остался один шаг до группового этапа Лиги Чемпионов. Помешать им пытается "Гент".

Практически весь второй тайм киевляни были в большинстве, но забить удалось лишь ближе к концу поединка. Однако, главное, что удалось. Героем эпизода стал Карлос де Пена.

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