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Супряга и де Пена забили свои первые голы в еврокубках
Оба игрока ранее в еврокубках не забивали
Киевское Динамо в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов на выезде
Голы за киевлян забивали Супряга и де Пена.
Интересно, что это первые голы обеих игроков в еврокубках.
Гол Супряги:
Гол де Пены:
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24.09.2020 в 00:11
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