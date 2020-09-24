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Супряга и де Пена забили свои первые голы в еврокубках

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Оба игрока ранее в еврокубках не забивали

Супряга и де Пена забили свои первые голы в еврокубках
Новина українською

Киевское Динамо в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов на выезде обыграло Гент со счётом 2:1.

Голы за киевлян забивали Супряга и де Пена.

Интересно, что это первые голы обеих игроков в еврокубках.

Гол Супряги:

Гол де Пены:

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В статье: Динамо (Киев) Гент Владислав Супряга Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 00:11
Всё когда-нибудь случается в первый раз... Поход в школу, первый поцелуй, первый секс, первый гол в еврокубках...
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