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Де Пена: Хороший результат, но еще ничего не завершено

Лига Чемпионов
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В Киеве будет непросто

Де Пена: Хороший результат, но еще ничего не завершено
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена в эфире телеканала "Футбол" прокомментировал победу над "Гентом" (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Хороший результат, мы довольный победой. Наша команда хорошо начала игру, но потом "Гент" начал действовать лучше, чем мы в последние двадцать минут первого тайма. Но после перерыва мы вернули игру под свой контроль и добыли важную победу. Матч не был легким, "Гент" — прекрасная команда, возможно, они сейчас не такие яркие в чемпионате Бельгии, но они играют в еврокубках. Они заслужили выступать тут.

Нам будет тяжело в Киеве, у соперника качественные футболисты, и еще ничего не завершено. Сегодня мы победили, но в ответном матче нужно действовать аналогично, даже лучше. "Гент" будет атаковать и захочет отыграться", - сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Гент Карлос де Пена
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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