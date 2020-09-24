Динамо обыграло Гент, а Шахтер снова потерял очки в УПЛ. Главные новости за 23 сентября

Киевляне победили "Гент" на его же поле благодаря голам Влада Супряги и Карлоса де Пены. Теперь осталось не проиграть в ответной домашней игре через неделю - и "Динамо" впервые с 2016-го сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. А это, на секунду, около 25 гарантированных млн евро. Что любопытно: сегодня Киеву здорово подсобил украинский легион "Гента". Роман Яремчук быстро получил травму и ушел; Роман Безус схлопотал удаление; рикошет от ноги Игоря Пластуна вывел на голевую позицию де Пену. Бывает же.

Нелегко пришлось команде Сергея Реброва с суровыми скандинавами из "Мольде", но "Фради" выстояли в результативной перестрелке. 3:3 - счет, сигнализирующий, что команда играет без страха. Опорник сборной Украины Игорь Харатин провел на поле весь матч и реализовал решающий пенальти на 87-й минуте, который заработал еще один украинец Александр Зубков. Браво, ребята!

А вот это абсолютная неожиданность. Да, по матчу с "Зарей" (2:2) на выходных было видно, что "Шахтер" устал и не в форме, но не настолько же, чтобы терять очки с новичком элиты! Причем "Рух" прижался к воротам только в концовке - в первой половине игры хозяева адекватно контратаковали. "Горняков" подвел защитник Бондарь, заработавший красную. Также неуверенно действовал вратарь Трубин, а Степаненко еще и срезал мяч в свои ворота. Плохи дела у Луиша Каштру, как ни крути.

Соперник Украины в группе Евро-2020 (оно же Евро-2021 - из-за пандемии коронавируса) назначил на пост главного тренера Франка де Бура. Напомним, Рональд Куман согласился поднимать с колен "Барсу", тем самым освободив место во главе "Оранье". Кандидатура де Бура немного удивила - Франк был хорош в "Аяксе", а вот в АПЛ и Серии А жестко и быстро провалился. Справится ли он с тяжеловесами, вроде Ван Дейка, Вейналдума, Депая? Вопросов пока больше, чем ответов.

В это трудно поверить, но "Барселона" отдает третьего лучшего бомбардира в своей истории бесплатно прямому конкуренту. Все, что каталонцы получат за Луиса Суареса от "Атлетико" - это символичные 2-3 млн бонусов. Ну и освобожденное место в платежке. Вчера 33-летний уругваец приезжал на базу "Кулес" забрать вещи и попрощаться, и уехал оттуда со слезами на глазах. Чуть ранее "Вулверхэмптон" объявил о подписании Нелсона Семеду. Старая "Барса" разваливается на глазах, а очертаний новой пока даже и не видно.

Да-да, заканчивается эпоха. С 2010-го либо Лео, либо Криш обязательно попадали в тройку номинантов, но в этот раз оба пролетели. Аргентинец стал в опросе УЕФА 4-м, португалец - только 10-м. Выбирать же будут среди трио Мануэль Нойер - Кевин де Брюйне - Роберт Левандовский. Рискнем предположить, что награду отдадут поляку, но посмотрим. Ждать уже недолго - приз вручат на жеребьевке группового раунда ЛЧ 1 октября.